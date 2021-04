Investigação concluiu que outras pessoas da família também haviam sido estupradas e molestadas pelo acusado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:00

Niterói - Na manhã do último sábado (24), um homem foi preso sob acusação de estuprar as próprias filhas e netos por cerca de 30 anos, em Niterói. O criminoso é um idosos de 75 anos e foi levado pelos agentes da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) do município.

O caso foi investigado pelos policiais, que receberam uma denúncia de um dos filhos do acusado, ao qual revelou que o idosos estaria abusando o neto de apenas 6 anos. Após a denúncia, outros membros da família foram atrás de justiça e decidiram denunciá-lo pelos mesmos crimes.

O homem foi preso em sua residência, em Pendotiba, e contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, solicitada pela 1ª Vara Criminal de Niterói.