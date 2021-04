No sábado (01/05) haverá uma repescagem para idosos e trabalhadores da saúde que perderam a data de imunização Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:13

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói está reforçando o apelo para que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 voltem aos postos de vacinação na data marcada no cartão de vacinação para a segunda dose. De acordo com especialistas, o imunizante só tem sua eficácia garantida depois da aplicação das duas doses no período recomendado pelos fabricantes. O intervalo entre aplicações das doses da CoronaVac é de 21 a 28 dias após a primeira dose. A AstraZeneca tem indicação para 90 dias de intervalo entre doses.

O prefeito Axel Grael usou as redes sociais para alertar sobre a importância da segunda dose e para fazer um apelo para que o niteroiense fique atento à data de retorno ao posto de vacinação para a segunda aplicação.

"Quero fazer um alerta sobre a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quem tomou a primeira dose, basta retornar ao posto na data sinalizada no cartão de vacinação. A vacina contra a Covid-19 só tem eficácia completa após a aplicação da segunda dose. Complete o seu ciclo de imunização. Fique de olho em seu cartão. Vacina salva vidas!", disse o prefeito.

Alerta - A SMS está usando todos os canais oficiais da Prefeitura na internet para divulgar a importância da segunda dose. Além disso, equipes das unidades da rede básica de saúde orientam a população sobre o retorno.

Nas áreas de atuação do Programa Médico de Família, que atendem as pessoas mais vulneráveis, as equipes que fazem o acompanhamento, também reforçam a convocação para a segunda dose. Até o momento não houve em Niterói registro de desistência declarada da segunda dose.

“Mesmo que a pessoa não consiga tomar a segunda dose no dia em que foi marcado, é importante que a vacina seja aplicada respeitando o intervalo entre doses de cada imunizante. De até 28 dias, no caso da CoronaVac e até 90 dias, no caso da AstraZeneca. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose e as vacinas ficam reservadas”, diz o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Vacinação - A aplicação da segunda dose nos grupos já vacinados continua sendo realizada em 10 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. O posto volante do Campo de São Bento tem horário especial de funcionamento das 9h às 16h.

Para quem vai receber a primeira dose, a vacinação também foi retomada na última segunda (26), para os idosos com mais de 61 anos e segue nessa faixa de idade até quarta-feira (28). Nesta terça (27) e quarta (28) também serão vacinados os trabalhadores da saúde com mais de 25 anos. Já na quinta (29) e sexta (30), será a vez de imunizar idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores com idade de 18 anos ou mais. No sábado (01/05) haverá uma repescagem para idosos e trabalhadores da saúde que perderam a data de imunização.