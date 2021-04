Para alugar, é preciso ser motorista cadastrado em um serviço de locomoção coletiva, por aplicativos Imagem Assessoria

Publicado 28/04/2021 11:52 | Atualizado 28/04/2021 14:55

Niterói - Motoristas profissionais de aplicativos e também prestadores de serviços de delivery, podem contar com a Hunter, empresa que simplifica a aquisição do automóvel, conectando quem tem um carro com quem precisa alugar um, auxiliando no acesso ao mecanismo de trabalho, de forma que motoristas sem carro tenham a possibilidade de adquirir o automóvel ao final do contrato. Interessados em alugar um carro, assim como em colocar o seu carro para locação, bastam contatar a empresa e passar por uma análise de perfil Hunter.

Com o comportamento da sociedade de forma coletiva e a pandemia estimulando muitos a pensar de forma ainda mais sustentável, quatro empresários resolveram investir em um formato que busca facilitar o acesso a automóveis para quem deseja trabalhar como motorista de aplicativo. Assim nasceu a Hunter, empresa que desde outubro de 2019 simplifica a aquisição do automóvel, conectando quem tem um carro com quem precisa de alugar um. Saiba mais sobre este negócio.



Com preços que variam de acordo com o tipo de veículo, como carros Hacth, que custam em média R$ 520, e Sedan R$ 550, a semana, o motorista loca um automóvel com KM livre e seguro de uma seguradora SUSEP (já incluso no valor semanal), ficando responsável pela manutenção e custos de documentação do veículo (IPVA anual). No contrato, há a locação com opção de compra do automóvel, sem nenhum acréscimo financeiro no término da prestação de serviço.



Para alugar, é preciso ser motorista cadastrado em um serviço de locomoção coletiva, por aplicativos. Já quem quer locar seu automóvel, basta possuir um carro com baixa KM, revisado que seja de modelo interessante para os motoristas de aplicativos. Ao passar pelos critérios pré estabelecidos, o veículo fica em torno de 48 ou 60 meses alugado com o locatário, que assume todos os custos de manutenção e seguro do veículo.



E, o proprietário arrecada de forma garantida, em média R $1.500 ao mês para veículos do modelo Sedan e R $1.360, para os veículos Hatch, como forma de retorno do investimento. Durante a vigência do contrato, que fica no nome do proprietário como segurança para o seu investimento, o locatário do carro passa a ter um investimento financeiro que gera um retorno da Hunter de até 3x o valor investido ao final do prazo contratual. Tendo ainda a opção de transformar esse capital investido em um veículo (perfil Hunter), podendo a Hunter comprar este carro e iniciar o processo de pagamento do retorno do investimento.



Com um DNA extremamente tecnológico, a empresa apresenta inovação na computação móvel, que garantem não só o funcionamento da empresa, como o uso das ferramentas de trabalho por seus colaboradores, como IA e RPA (Inteligência Artificial e Tecnologia de Automação), fazendo parte dos produtos que atendem os clientes. Um diferencial que, de acordo com os sócios, garantiu a capacidade de expandir sua operação e seus negócios, mesmo durante a pandemia de 2020.



Com tecnologia de ponta, em todos os detalhes, apresentam veículos 100% rastreados por uma central própria de monitoramento que oferece suporte operacional ao motorista e assistência 24h. Atualmente, a Hunter conta com cerca de 30% da frota própria e 70% de carros de investidores – proprietários. A empresa ainda administra o bem de quem também tem interesse em colocar seu carro muitas vezes em desuso, parado na garagem, para aluguel.



Bruno Grillo, CEO da Hunter, conta que até mesmo em meio a pandemia os negócios continuaram a se solidificar, conquistando novos clientes. Com um modelo de negócios totalmente adaptável a novas realidades, os sócios buscam estar sempre inovando, andando um passo à frente quando o assunto é tecnologia e mobilidade urbana, pensando nela em todos os aspectos, seja na economia criativa, de tempo e até mesmo na geração de negócios.



“Somos uma inovação de mercado, pois trabalhamos com alta tecnologia e método de investimento eficiente e eficaz. Em tempos de pandemia, enquanto muitas empresas descobriam o que era o mundo digital nas suas rotinas, a Hunter colocava em prática aquilo que já era a sua realidade diária. Nós buscamos impactar vidas por meio de um carro,” comenta Bruno Grillo – CEO da Hunter.

Sustentabilidade e economia coletiva



A empresa usa de forma inteligente sua frota de veículos, acreditando no serviço de transporte por aplicativos propicia essa reutilização de forma direta, facilitando a rotina do dia a dia de muitos, seja nos grandes centros, como nas zonas mais afastadas.



De outra forma, contribui para quem tem um carro, porém no momento não precisa utilizar seu veículo pessoal nessa mesma rotina, podendo assim disponibilizar tal veículo para um motorista de transporte por aplicativos, o que diminui consideravelmente a circulação de veículos transitando pelos principais perímetros urbanos dos grandes centros. Com foco no investidor, no proprietário de veículos e nos motoristas profissionais, possui ainda um sistema de afiliados, que são coparticipantes no faturamento, e recebem todo suporte direto do setor comercial, através de conteúdos e materiais para reuniões com potenciais investidores e, a cada veículo agregado, o afiliado recebe R$ 300 em comissões. Com esta expressiva comissão, tem conquistado um número bem amplo de afiliados, e resultados significativos na prospecção e captação.