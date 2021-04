Zomim começou a mexer com a madeira imburana aos oito anos vendo o ofício de seu pai Imagem Arquivo

28/04/2021

Niterói - No próximo fim de semana, sábado e domingo, dias 1º e 2 de maio, a partir das 10h até às 16h, o escultor Zomim faz uma Mostra de Arte Cariri, esculpindo suas peças ao vivo, na Barraca da Chiquita, Icaraí.

Fabio de Lima Nascimento, 30 anos, mais conhecido por Zomim, de Aurora, cidade do Ceará, vem passar uma temporada de trabalhos no Rio de Janeiro. Seu verdadeiro talento é dar forma plástica às coisas inanimadas, em especial a madeira na sua maioria encontrada na caatinga aurorense. Suas peças são entalhadas e requer tempo e esforço, já que o artista trabalha minuciosamente numa escultura, cortando ou extraindo o material supérfluo até obter a forma desejada.

Zomim começou a mexer com a madeira imburana aos oito anos vendo o ofício de seu pai. Sua verdadeira adoração é pela construção de obras sacras e as que simbolizem os retirantes sertanejos, lavadeiras dos açudes, idosos, vaqueiros e cangaceiros.

Um artista em potencial que já nasceu grande pela ascendência da sua genealogia familiar reconhecida de grandes escultores. Filho do escultor Cizin e sobrinho de Nego Simplício, este último radicado há mais de três décadas no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde construiu o famoso centro cultural “Jardim do Nego”, dois grandes nomes da escultura do Ceará. Seus trabalhos já foram expostos em galerias de Fortaleza (Oboé) e Juazeiro do Norte. A entrada é franca.

Serviço

Barraca da Chiquita

Rua Mariz e Barros, 236, Icaraí

Tels. 3492-7384 - 3492-7319