De forma coerente e reunindo, em torno de sua elaboração, pessoas comprometidas com a justiça social e a defesa da democracia, a obra tem prefácio do professor e escritor Chico Alencar Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 14:38

Niterói - Fernando Drummond (@drummond_fernando) autor de "Genocídio - O Início do Fim” recebe, nesta quarta-feira, 28, às 19h, Waldeck Carneiro, professor da UFF e deputado estadual do PT, numa live para uma conversa sobre a mais nova trilogia do escritor. Além disso, a educação será o fio condutor da conversa. O bate-papo terá a mediação da jornalista Paula Martínez.

O escritor está fazendo uma série de lives com personalidades do campo progressista. Jornalistas, escritores, políticos, historiadores e artistas. Waldeck não poderia ficar de fora, com toda a sua experiência em educação na UFF. A live será imperdível. A transmissão será feita nas redes sociais do escritor Fernando Drummond.

O livro já está em pré-venda e Drummond irá destinar parte de sua renda para a associação dos Quilombolas, MST e o Instituto de Desenvolvimento e Igualdade.