Indicador síntese de monitoramento do Município caiu para 9,00 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:25

Niterói - Niterói voltou, nesta semana, ao estágio amarelo do Plano de Transição para o Novo Normal. Depois de um mês de restrições mais intensas implementadas pela Prefeitura de Niterói no Período Emergencial de Prevenção à Covid-19, o indicador síntese de monitoramento do Município caiu para 9,00. Desde o dia 22 de março, a cidade vinha em estágio laranja, de atenção máxima, com o indicador chegando a 12,88 no início de abril. No dia 15 de abril, com a melhora apresentada pelos indicadores, a Prefeitura anunciou a autorização para reabertura gradual de serviços como comércio de rua, shopping centers, academias e salões de beleza.

A informação sobre a volta ao estágio amarelo foi divulgada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, em vídeo ao vivo na noite desta quinta-feira (29), nas redes sociais da Prefeitura. O prefeito também antecipou algumas atividades que serão retomadas na cidade e informou que será publicado no Diário Oficial deste sábado (1), todas as atividades permitidas neste período com os respectivos horários de funcionamento.

Entre os exemplos citados pelo prefeito estão os quiosques, que poderão funcionar das 8h às 18h, os bares e restaurantes buffet e a là carte, das 11h às 24h. As feiras de artesanato também poderão retomar atividades e o comércio terá horário de funcionamento ampliado. A prática de voo livre individual e em dupla será liberada de terça a sexta-feira, das 7h às 18h. Já aos sábados e domingos, apenas os voos individuais estarão autorizados no período das 7h às 14h. As igrejas poderão abrir com ocupação de 30% da capacidade. O retorno das aulas presenciais será autorizado para todos os setores da educação.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a retomada das atividades está diretamente ligada à queda do indicador síntese de monitoramento da Covid-19, que abrange 12 dados avaliados por especialistas, como taxa de ocupação de leitos e número de casos e óbitos.

"Nós implementamos medidas duras, mas necessárias, sempre dialogando com a população e diferentes setores. A queda no indicador síntese é resultado desses esforços, que foram muito importantes para evitar em nossa cidade uma crise como a que se viu em outros locais, onde pessoas morreram esperando atendimento nos hospitais. Nesta semana, após dias difíceis para todos, Niterói está retornando à bandeira amarela. A Prefeitura segue fazendo o máximo para proteger os cidadãos e a economia de Niterói”, destacou.

A subsecretária municipal de Saúde, Camilla Franco, ressaltou que só foi possível chegar ao nível 2 do plano de transição pela colaboração dos niteroienses.

“Por isso, pedimos a todos que continuem perseverando nos protocolos sanitários, com o distanciamento, o uso de máscaras, e intensificando a higiene. Também pedimos esse comprometimento dos diferentes setores", disse

Educação - Na terça-feira (27), a cidade também iniciou o processo de retomada gradual das aulas presenciais na rede municipal. Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental de sete escolas voltaram às aulas, no sistema híbrido, após 405 dias de escolas fechadas devido à pandemia.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, avaliou positivamente a primeira semana de retorno das atividades presenciais nas escolas municipais da cidade. Ele ressaltou que a retomada está sendo feita de forma gradual, monitorada e avaliada a cada semana para garantir a segurança de alunos e profissionais da rede de educação.

"Iniciamos a implementação do ensino híbrido, com turmas e horários reduzidos, protocolos sanitários e de distanciamento social e, principalmente, atenção, acolhimento e cuidado com nossas crianças e nossos profissionais", destacou o secretário.

O prefeito Axel Grael falou da alegria de alunos e professores pelo retorno às atividades presenciais.

"Estive ao lado do secretário nesta semana visitando as escolas, e fiquei muito feliz por ver a dedicação dos nossos profissionais da educação para que esse retorno aconteça da forma mais eficiente e segura para todos. Vamos continuar avançando nesse processo de reabertura das escolas da rede municipal, com todos os cuidados e protocolos para preservar a saúde de alunos, professores e funcionários", finalizou.