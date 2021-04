A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:25 | Atualizado 30/04/2021 11:31

Niterói - Por conta do atraso no repasse de imunizantes pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai suspender a vacinação da segunda dose da CoronaVac nesta sexta-feira, 30. De acordo com a SMS, também houve grande procura pela segunda dose de pessoas que tomaram a primeira dose em outros municípios. A realização da segunda dose pode ocorrer até 28 dias de intervalo, o que não compromete a eficácia da imunização.

Niterói segue a imunização da primeira dose da AstraZeneca em pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde a partir de 18 anos, nesta sexta-feira. A vacinação da segunda dose também da AstraZeneca está mantida.

Publicidade

Na próxima segunda-feira (03) a vacinação contra Covid-19 será destinada para pessoas com comorbidades.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde.