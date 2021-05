Volta ao estágio amarelo possibilitou retomada Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 10:44

Niterói - Niterói voltou, nesta semana, ao estágio amarelo do Plano de Transição para o Novo Normal. Depois de um mês de restrições mais intensas implementadas pela Prefeitura de Niterói no Período Emergencial de Prevenção à Covid-19, o indicador síntese de monitoramento do Município caiu para 9,00. Com a melhoria dos índices, o município retoma atividades hoje segunda-feira (03).

Fica permitido o funcionamento de bares, restaurantes à la carte, buffet, prato feito ou self service, das 11h às 24h; lanchonetes e cafeterias, das 6h às 22h; museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação, das 11h às 22h; cabeleireiros e salões de beleza, das 9h às 20h; clubes sociais e esportivos e serviços de lazer, das 6h às 21h; bancas de jornal, das 7h às 18h, academias, das 6h às 23h de segunda a sexta-feira, e das 6h às 14h nos sábados, domingos e feriados. Nas praias, as atividades individuais e coletivas que permitam distanciamento social estão liberadas das 6h às 10h e das 18 às 22h.

Vans e carrinhos de comercialização de alimentos, como carrinhos de cachorro-quente e food trucks, estão autorizados a funcionar das 17h às 24h; e quiosques das 8h às 18h. O retorno das aulas presenciais está autorizado para todos os setores da educação. Missas, cultos e demais atividades religiosas podem ocorrer com presença de público limitada a 30%. Também está autorizado o atendimento ao público e da atividade administrativa da Prefeitura de Niterói, com ocupação de 50%.

A prática de voo livre individual e em dupla no Parque da Cidade será liberada de terça a sexta-feira, das 7h às 18h. Já aos sábados e domingos, apenas os voos individuais estarão autorizados no período das 7h às 14 h.

O comércio ambulante nos espaços públicos deve obedecer às seguintes regras: no Centro, das 8h às 18. No caso dos ambulantes noturnos, das 17h às 24h. Nos demais bairros, das 10h às 20h. Fica autorizada a abertura dos shopping centers apenas para as atividades permitidas e somente no horário de 10h às 22h, todos os dias da semana. Centros comerciais poderão abrir apenas para as atividades permitidas e somente no horário de 10h às 20h, todos os dias.

O Campo de São Bento abrirá entre 7h e 16h, limitado a 1.100 pessoas; o Horto do Fonseca, Horto de Itaipu e Horto do Barreto, entre 7h e 16h, limitado a 350 pessoas; o Parque da Cidade, de 7h às 18h, limitado a 350 pessoas; o Parque das Águas, entre 7h e 16h, limitado a 250 pessoas; o skatepark da Praia de São Francisco, das 6h às 22h. As feiras de artesanato nesses locais serão permitidas no respectivo horário de funcionamento dos espaços, limitadas a 50% de sua capacidade, e com distanciamento mínimo de 2 metros entre as barracas.

Continuam proibidos o funcionamento de boates e de qualquer tipo de música ao vivo, em qualquer estabelecimento. Também continua vedada a permanência nas areias das praias, em qualquer horário, exceto para a prática de esportes.