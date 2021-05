Para participar, basta publicar uma foto com a sua figura materna e que carrega o sentimento de amor de mãe em sua vida, usando a hashtag #TodaMãeÉMãe IMAGEM AQRUIVO

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 10:45

Niterói - A Coordenadoria de Direitos da Mulher (Codim) realiza no mês de maio, mês em que se comemora o Dia das Mães, a campanha “Toda Mãe é Mãe” com o propósito de estimular a consciência da importância das redes de apoio para as mães de nossa cidade e mostrar a diversidade materna. As atividades serão realizadas de forma virtual (pelo perfil do Instagram @mulheresniteroi) e contam com a parceria dos projetos Pró Gestante, Mães Unidas de Niterói, Mães pela Diversidade e o Quintal de Ana. A campanha foi lançada no último sábado (01) nas redes sociais.

A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, reforça a importância de fomentar essas redes de apoio em torno das mães.

“A Codim tem como objetivo central fomentar ações e projetos que visem a mulher em toda a sua diversidade. Nós sabemos que a maternidade é uma alegria na vida das mulheres, que traz consigo uma série de demandas e necessidades. Com esta campanha queremos celebrar a maternidade, as diferentes mães, e reforçar a importância de construirmos redes de apoio, principalmente no contexto da pandemia. Vamos abordar a necessária corresponsabilidade dos pais, junto com projetos sociais de nossa cidade que pautam a maternagem”, destacou a coordenadora.

Para iniciar a campanha a Codim traçou pontos importantes sobre o que é a maternidade e levanta a bandeira de que existem vários tipos de mãe: a que acolhe, a que gera, a que não gera no útero, mas no coração a partir da adoção, dentre tantas outras. Assim a marca da campanha, uma árvore como símbolo da geração de frutos e as suas raízes fortes significando as redes de apoio.

A Coordenadoria da Mulher é, hoje, um dos principais alicerces de apoio às mulheres em Niterói e atua em diversos eixos para atingir a diversidade feminina, combatendo a violência contra a mulher, atendendo as mulheres em situação de violência, fomentando o empreendedorismo feminino, promovendo ações de saúde, cultura e bem-estar, promovendo a emancipação das mulheres e seu protagonismo.

Devido às restrições por conta da pandemia, as atividades seguirão de forma virtual e contam com a participação de projetos voltados às mães. Além disso, a Coordenadoria fará uma exposição on-line de fotos das mães e abrirá para as redes sociais.

Programação

6 de maio, às 19h - Live Pro Gestante

13 de maio, às 19h - Live Mães Unidas de Niterói

20 de maio, às 19h - Live Mães Pela Diversidade

27 de maio, às 19h - Live Quintal de Ana

30 de maio, às 19h - Exposição virtual de fotos #TodaMãeÉMãe

* Outras atividades serão divulgadas, ao longo do mês, no Instagram da Codim (@mulheresniteroi).

Serviços:

