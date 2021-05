A unidade tem escovódromo, consultório médico, ginecológico e odontológico, salas de coleta de sangue, vacina e curativo Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:51

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou nesta segunda-feira (03) as obras de reforma da Clínica Comunitária da Família da Ilha da Conceição. A unidade, que presta atendimento a cerca de 6.500 pessoas, está passando por intervenções como reforma do telhado, cobertura da parte externa e instalação de piso tátil. O atendimento à população não foi interrompido durante a obra, que deve ser entregue em um mês.

Em 2014, a unidade, que reunia uma policlínica e um módulo do Médico de Família, foi transformada em Clínica Comunitária da Família. Acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal, e do secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, o prefeito Axel Grael lembrou dos avanços do programa desde 2013.

“Nos últimos anos, o programa Médico de Família saltou de 110 mil para 220 mil cadastrados, beneficiando milhares de famílias niteroienses e nos aproximando dos 100% de cobertura do público alvo. É um programa de extrema importância para a atenção básica do município. As intervenções que estamos fazendo aqui na unidade da Ilha da Conceição são importantes para atendermos ainda melhor os moradores da região”, pontuou.

Entre as intervenções da reforma estão o revestimento de piso e parede, acabamento, reforma do telhado, cobertura da parte externa, instalação de piso tátil fora e dentro da unidade e reforma da rampa. O Médico de Família da Ilha da Conceição conta com três equipes com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. A unidade tem escovódromo, consultório médico, ginecológico e odontológico, salas de coleta de sangue, vacina e curativo.