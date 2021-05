É preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação Imagem Arquivo

Publicado 04/05/2021 11:50

Niterói - Niterói retomou nesta terça-feira (04) a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac em idosos a partir de 69 anos. A vacinação ocorre na Policlínica de Itaipu, Policlínica da Engenhoca e no drive thru da UFF, no Gragoatá, até às 17h. A entrada é permitida até 16h. No Campo de São Bento o horário é das 9h às 16h.

Na quarta-feira (05), a segunda dose será aplicada em pessoas a partir de 69 anos. Na quinta (06) e sexta (07) é a vez dos idosos a partir de 68 anos.

O adiamento da segunda dose não vai interferir no processo de proteção contra a Covid-19, por isso é fundamental receber o imunizante mesmo que o prazo tenha se ultrapassado.

Para receber a segunda dose, é preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação. A Prefeitura de Niterói aguarda o envio de novas remessas da CoronaVac pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de aplicação da segunda dose.

Calendário:

Terça-feira (04) e quarta-feira (05) - 69 anos

Quinta-feira (06) e sexta-feira (07) - 68 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí