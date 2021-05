Prefeitura decretou luto oficial por três dias Imagem Divulgação

Niterói - Depois de decretar luto oficial por três dias, a Prefeitura de Niterói adere ao movimento das redes sociais e está programando mais uma homenagem ao ator e humorista niteroiense Paulo Gustavo, de 42 anos, que morreu na noite da última terça-feira (04) vítima da Covid-19. A população está sendo convidada a participar de um minuto de aplausos ao artista e a todas as vítimas da Covid-19 às 20h desta quarta-feira, 5 de maio. Basta parar e aplaudir durante um minuto de onde a pessoa estiver: em casa, na rua, no trabalho, em um estabelecimento comercial.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lamentou com pesar a morte de Paulo Gustavo e decretou luto oficial de três dias em Niterói em homenagem ao ator que sempre buscou valorizar a cidade que ele tanto amava em seus trabalhos.

“Recebi a notícia da morte do Paulo Gustavo com uma dor e tristeza imensas no coração. Um jovem cheio de vida e alegria contagiante, que lutou bravamente contra a Covid-19, mas, infelizmente foi vencido por esta doença”, disse o prefeito. “Paulo Gustavo reunia talento, carisma e empatia, qualidades que o fizeram conquistar o coração não só dos niteroienses como dos brasileiros. Sua inteligência privilegiada e humor contagiante se tornaram sua marca registrada. Assim como todo niteroiense, eu sentia um orgulho enorme de vê-lo brilhar nos palcos e telas”, completou Axel Grael.

O prefeito lembrou ainda que Paulo Gustavo foi um grande divulgador da cidade. “Niterói, aliás, foi um tema recorrente do humorista que, com muito carinho, ajudou a divulgar a imagem da cidade. Toda a minha solidariedade à família neste momento”.

Perda - Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março, no Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na última semana, de acordo com os boletins médicos divulgados, o quadro de saúde do humorista se agravou. Diversas vezes o ator se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis.

Axel Grael lembrou que a morte de Paulo Gustavo é mais uma triste perda a nos reafirmar a necessidade de priorizar a prevenção e enfrentamento à pandemia.

O ator e criador de “Minha Mãe é uma Peça” era casado com o médico dermatologista Thales Bretas e pai dos gêmeos Romeu e Gael.