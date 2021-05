Axel Grael e João Pedro Motta Leal FOTO BRUNO EDUARDO ALVES

Publicado 06/05/2021 11:57

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, reuniu-se na última quarta-feira (05) com o diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), João Pedro Motta Leal. O objetivo foi estreitar laços e conversar sobre os projetos da região que envolvem Niterói como o P.E.T Leste (Plano de Estruturação do Território Leste Fluminense) e o Nepe (Núcleo de Estudos e Planejamento Estratégico).

“Existe uma iniciativa para um projeto grande de reflorestamento, com recursos da Petrobras, que o Conleste quer o auxílio da prefeitura, além de outros”, disse Grael.

João Pedro destaca a importância de Niterói para o Consórcio Intermunicipal.

“Apresentei dois projetos de caráter regional-estadual. O P.E.T Leste é um plano diretor da região que visa a potencializar as vocações do território como agricultura familiar, ecoturismo e o gás. Já o Nepe é um portal georreferenciado da região. O prefeito Axel entende a importância desses projetos. A gestão de Niterói é referência no Conleste e queremos estreitar os laços de cooperação”, ressaltou João Pedro.