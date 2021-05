Existe a perspectiva de chegada de novas doses de CoronaVac nesta sexta-feira (07) Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai acelerar, a partir da próxima semana, a vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Tendo em vista a necessidade de seguir o Plano Nacional de Imunizações (PNI) e os estoques disponíveis do imunizante, o município vai vacinar, a partir da próxima segunda-feira (10), pessoas com comorbidades de 45 ou mais. Até o dia 15, devem ser imunizadas pessoas de 35 anos ou mais.

Dentro do critério de comorbidades e deficiência permanente, na segunda (10) e terça-feira (11), serão imunizadas pessoas com 45 anos ou mais. Na quarta (12) e quinta-feira (13), pessoas com 40 ou mais, e na sexta-feira (14) e sábado (15), pessoas com 35 ou mais. Pacientes com doença renal crônica, pessoas com Síndrome de Down, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas) – todos acima de 18 anos – podem ir aos postos para tomar a primeira dose em qualquer dia da semana. A lista de comorbidades pode ser conferida no link: www.niteroi.rj.gov.br/2021/04/27/comorbidades/?fbclid=IwAR1h3kl0AbMxzsUmUiOwZhMyk3L0w_RTj8afaTeq9OyqSC45W_9moTioAjU

O prefeito de Niterói, Axel Grael, reforçou em pronunciamento nas redes sociais que o município espera que o Ministério da Saúde acelere o envio de vacinas para que a população seja imunizada o mais brevemente possível.

“Já avançamos na vacinação de idosos de até 60 anos e agora estamos realizando a imunização de pessoas com comorbidades. Enquanto seguimos com o calendário de vacinação e aguardamos o envio de mais doses pelo Ministério da Saúde, é essencial que a população siga utilizando máscara e cumprindo os protocolos de higiene e distanciamento social, evitando aglomerações”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que, com a alteração no calendário, a vacinação do grupo de comorbidades ou deficiência permanente com 18 anos ou mais deve ser concluída até 21 de maio.

“Estamos finalizando esse calendário em menos de 30 dias. Depois dos idosos, essas são as pessoas que correm mais risco com a Covid-19, por isso é muito importante acelerarmos essa imunização e contarmos com a adesão da população. Se você estiver dentro dos critérios, busque nossos postos para continuarmos protegendo a nós e aos nossos entes queridos”, disse.

O secretário ainda adiantou que existe a perspectiva de chegada de novas doses de CoronaVac nesta sexta-feira (07). Caso o quantitativo realmente chegue à cidade, a Prefeitura de Niterói vai anunciar novo cronograma de segunda dose para o imunizante.

Calendário – Durante a transmissão ao vivo foi divulgado o calendário de recarga do mês de maio dos cartões dos programas sociais pagos pela Prefeitura. Para as famílias inscritas no CadÚnico, o cronograma segue nos dias 10, 11 e 12. No dia 10, será efetuada a recarga para pessoas com nomes iniciados de A até F. No dia 11, para quem tem nome iniciado de G até M, e no dia 12, para iniciais de N até Z.

Nos dias 13 e 14, será feito o pagamento para as famílias de alunos da rede municipal que não estão inscritas no CadÚnico. De acordo com o cronograma de ordem alfabética, no dia 13 recebem os responsáveis com nomes iniciados pelas letras de A até J. No dia 14, aqueles com a letra inicial do nome de K até Z.

Os microempreendedores individuais (MEI) e os profissionais inscritos no Busca Ativa, que inclui categorias como vendedores ambulantes regularizados, artesãos, trabalhadores da economia solidária, catadores de recicláveis, produtores agroecológicos, permissionários de banca de jornal, entre outros, terão a recarga efetuada no próximo dia 15. Já os taxistas recebem o auxílio no dia 17.

Empresa Cidadã - A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, informou que seguem abertas as inscrições para a terceira fase do Empresa Cidadã. A nova etapa do programa vai beneficiar empresas, entidades religiosas, organizações sindicais, clubes e entidades filantrópicas que tenham até 49 empregados com o pagamento de um salário mínimo, pelos próximos três meses, para até nove empregados. Espera-se, com a medida, proteger mais 12 mil postos de trabalho, totalizando 24 mil empregos garantidos no município. A previsão é que o primeiro depósito para as empresas credenciadas nessa fase seja feito no dia 28 de maio.

As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de maio. Para participar, será preciso acessar o site https://empresacidada.niteroi.rj.gov.br , clicar em 'solicitar adesão', preencher o formulário de inscrição; anexar os documentos exigidos (GFIP relativa a março de 2021; GRF relativa a março de 2021; Contrato social da empresa; RG do administrador e CPF do administrador) e aceitar o termo de adesão. Os documentos serão conferidos e, caso tudo esteja correto, o empregador receberá um e-mail com o protocolo de atendimento e a confirmação da solicitação. As empresas deverão se comprometer a manter os postos de trabalho cadastrados pelo período de seis meses consecutivos à adesão. Dúvidas já podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] fazenda.niteroi.rj.gov.br.

Calendário atualizado de vacinação de pessoas com deficiência permanente ou comorbidades para a próxima semana (10 a 15 de maio):

Segunda e Terça (10 e 11 de maio) – 45 anos ou mais

Quarta e Quinta (12 e 13 de maio) – 40 anos ou mais

Sexta e Sábado (14 e 15 de maio) – 35 anos ou mais