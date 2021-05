Show será transmitido no Instagram @GiovanaAdoracion e no Facebook oficial também da cantora www.facebook.com/AdoracionGiovana Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:27

Niterói - Na próxima sexta feira (7), às 20h, a cantora Giovana Adoracion, que já vem ganhando o carinho do público com seu novo projeto "Friday Hour", fará a terceira edição da apresentação em seu 'home studio' com um tributo à diva britânica Amy Winehouse.

A iniciativa foi um pedido do público que na última live sugeriu um show dedicado à musa do jazz. Ao longo da semana Giovana também interagiu com seus seguidores e criou uma enquete para definir o tema do show e bateu martelo com a homenagem para Winehouse.

"Já fiz algumas releituras da Amy em meus shows, a pedidos do público, e agora farei uma edição do programa semanal totalmente dedicado à diva que nos deixou tão jovem", explicou Giovana.

Giovana Adoracion é cantora e compositora brasileira, com fortes influências de jazz, soul, blues, bossa nova e sambajazz. As redes da cantora, que já vem sendo movimentadas com os lançamentos de vídeos de releituras musicais durante o período de isolamento social, agora são palco dessa nova forma de apresentação.

O show será transmitido no Instagram @GiovanaAdoracion e no Facebook oficial também da cantora www.facebook.com/AdoracionGiovana

A produção sugere um ingresso consciente, que pode ser uma colaboração de qualquer valor que o espectador deseje para apoiar o projeto e a contribuição pode ser feita através do pix.

BIOGRAFIA

Giovana canta desde os 12 anos de idade, quando iniciou estudos na área da música, no Rio de Janeiro onde também estudou outras artes, como as artes cênicas e também frequentou a academia de história da arte.

Propõe a inovação a cada show com o objetivo de levar o espectador a passear pelas canções conhecidas nas vozes das grandes divas como Etta James, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack, Amy Winehouse, Billie Holliday, e outros standards de jazz em releituras contemporâneas. Traz também sucessos de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles, Louis Armstrong, incluindo desde títulos mais dançantes, até brasilidades revisitadas em versões de nomes como Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Maysa, Elis, João Gilberto, e também canções francesas que transitam neste mesmo universo musical.

Giovana já se apresentou em locais como Mac de Niterói, Sesc Niterói, Centro Cultural Jardim das Artes, Beco das Garrafas, Hotel Fasano, Sofitel, Jockey Club da Gávea, Hotel Marina All Suites, Casa da Alemanha (Jogos Paralímpicos), Triboz - Centro Cultural Brazil Australia, Solar de botafogo, Clube naval, Parque das Ruínas, JW Marriott, Premier Wine, Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, Hotel Prodigy Santos Dumont, Rio design Leblon, e outros, dentre eles Festivais de música, hotéis, pousadas, eventos privados, bares, casas de shows, exposições e galerias de arte, lounges e festas.

Dentre pontos marcantes em sua trajetória destacam-se a participação em um número musical com Bobby McFerrin, um dos maiores ícones do jazz, em 2014 durante sua vinda ao Brasil; Em 2016 a estréia do Show em homenagem a uma de suas maiores influências, Tributo a Ella Fitzgerald; Participação em um número musical com Hermeto Pascoal no Teatro da Uff em 2016; Abertura do show de Lançamento do disco ‘Busker’, de Miguel Bestard (Uruguai), em 2018.

LANÇAMENTO DE EP

Realizou em 2019, no Blue Note Rio, o lançamento de seu EP autoral “111”, composto inteiramente por músicas de autoria da cantora-compositora, carregando fortes influências de suas pesquisas sobre jazz e música brasileira, no caminho da música universal. O trabalho conta com participações especiais como Carlos Malta, e Kiko Continentino, com direção musical e arranjos de Alex Rocha. Atualmente trabalha em novas composições.