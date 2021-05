Intervenções são de artistas solo Foto Berg Silva

10/05/2021

Niterói - Que tal se vacinar e, ainda, escutar uma boa música? Esta é a proposta do projeto inédito “Vacina & Arte”, realizado pela Secretaria Municipal das Culturas/ Fundação de Arte de Niterói. De 10 a 21 de maio, de segunda a sexta, a partir das 10h, quem estiver na fila para receber a vacina, no Campo de São Bento, próximo ao posto de vacinação volante do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, vai ter esta oportunidade.

São intervenções de artistas solo. Uma forma de mostrar que Cultura também é saúde e levar um sopro de esperança a mais para este período tão difícil de pandemia.

Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói, ressalta que todos os protocolos sanitários serão adotados: “adotaremos todos os cuidados que este momento exige. A ideia é levar alento, alegria e entretenimento e, também, apoiar a classe artística”.

As pessoas que forem se vacinar podem, ainda, participar da campanha ‘Niterói Solidária’, doando alimentos e produtos de limpeza e higiene como arroz, macarrão, feijão, leite, enlatados, biscoitos, sabonetes, papel higiênico, água sanitária, álcool, desinfetante, entre outros.

“A arte está sendo muito importante nesta pandemia. Vacina e cultura salvam vidas”, finaliza Sabino.

Luiz Carlos Justino, Lorena Gomes, Ciana, Daira, Adriana Ninsk, Bruno Barreto, Mariana Braga, João Torrado, Ricardo Marins e Tino Junior são os artistas que participarão desta ação, neste primeiro momento.