Atualmente, 33 milhões de brasileiros sofrem com o esgotamento profissional, segundo a International Stress Management Association Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:03

Niterói - O tema é mais atual do que nunca: a 'Síndrome de Burnout’. Esse sorrateiro desgaste que atinge milhões de pessoas e que parece um cansaço que não passa nunca, um estresse, uma irritação contínua, uma desmotivação inesperada que vem para ficar. Mas não é nada disso.

“É a síndrome de Burnout, uma doença social, que frequenta todos os ambientes e não respeita idade ou qualquer outro critério”, caracteriza o expert no assunto Dr. José Fernandes Vilas.

Publicidade

O neurocientista José Fernandes Vilas, com uma profunda experiência e conhecimento tácito dessas questões, desmistifica o mundo corporativo em seu novo livro 'Quando O Sucesso Vira Burnout’ e trata a questão com a real finalidade que ela pede e humaniza as relações de trabalho, liderança responsável e ajuda o leitor a precificar o real valor do sucesso.

Sua facilidade em comunicar didaticamente o que acumulou ao longo de uma brilhante carreira da saúde é agora aplicada de maneira clara e didática ao abordar a 'Síndrome de Burnout’.

Publicidade

“Este livro abre perspectivas para que esse mesmo cuidado com a saúde profissional seja multiplicado para outras esferas no contexto social. É uma obra que informa, atualiza, desafia, dialoga, compartilha. Em plena fase de pandemia, é um alento apresentar um material que contribui para que a compreensão do Burnout ocorra”, destaca o neurocientista José Fernandes Vilas .

Mais sobre o autor

Publicidade

Além das atividades profissionais realizadas em seu consultório, o Dr. José Fernandes foi nomeado Consultor Oficial na área de Medicina para a Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro.

Vale destacar, que sua atuação parceira agregou à instituição valores morais e éticos que contribuem fundamentalmente para que a abordagem de profissionais atletas recebam suporte e acompanhamento ainda mais eficientes no trato de doenças psicossomáticas, assegurando excelência no cuidado com sua saúde emocional e mental.