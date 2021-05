Performance está marcada para 17h30 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:59

Niterói - O Grupo de Artevistas de Niterói (GAN) está marcando o ato performático “O Grito”, nesta terça-feira, 11 de maio, com início às 17h30, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto (frente ao Banco do Brasil), no Centro de Niterói.

O grupo se descreve como um movimento que tem como objetivo chamar a população à levantar a voz contra o governo; contra as chacinas; o descaso com o meio ambiente; e o massacre que o povo brasileiro vem sofrendo com quase 450 mil mortes decorrentes da covid 19. A ação vai reforçar ainda o apelo por “Vacina para todas e todos já”!

Publicidade

“A iniciativa é um grito da revolta, o grito da dor, o grito que acorda. Vamos seguir os protocolos sanitários e teremos os participantes todos vestidos de preto, com máscaras, com distanciamento, porém juntos”, conta Reinaldo Morse, um dos organizadores da ação.