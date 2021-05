Não se sabe ao certo que causa o Lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico atacar e destruir tecidos saudáveis do próprio corpo é um comportamento anormal do organismo Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:03

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) foi iluminado de roxo, nesta segunda-feira (10), para marcar o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. A campanha Maio Roxo, que este ano tem como lema “Eu luto pela atenção aos direitos de pacientes com Lúpus”, dá destaque para a doença e os direitos de seus portadores. O prefeito Axel Grael, o vice-prefeito Paulo Bagueira e a ativista da causa, Karla Barcellos, acenderam a iluminação do museu por volta das 18h. Niterói foi a primeira cidade do Brasil a colocar as cores da campanha em um grande equipamento da cidade.

O prefeito Axel Grael explicou que a ação é uma forma de chamar atenção para a doença que acomete 65 mil pessoas só no Brasil, e tem tratamento, apesar de não ter cura.

Publicidade

“Essa campanha vai repercutir não só na cidade, mas também no país. Vamos usar a imagem do MAC para chamar a atenção para essa doença autoimune. Eu assumi o compromisso com as lideranças do movimento para que a gente busque aperfeiçoar, ainda mais, a capacidade que temos na rede municipal de saúde para o atendimento aos portadores do lúpus. Vamos continuar avançando nesta conversa”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Paulo Bagueira ressaltou o protagonismo do município no Maio Roxo.

Publicidade

“Niterói já tem um histórico de militância e luta pelos pacientes com essa doença. Esse é um momento muito bonito, porque vemos todos os Estados reunidos nessa campanha da nossa cidade”, disse.

Coordenadora nacional do Maio Roxo, Karla Barcellos recebeu o diagnóstico da doença há 11 anos. Para ela, a iluminação do museu puxa um movimento nacional por uma “onda roxa”.

Publicidade

“Niterói foi a primeira cidade do país a aprovar uma lei de conscientização sobre a doença. Hoje é um dia de alegria, um momento histórico. Quando ilumina-se um equipamento como o MAC, chamamos atenção de todo o país para a importância da causa. Acredito que Niterói está homenageando os pacientes com lúpus de todo o Brasil essa noite. Sou muito grata à minha cidade, que infelizmente é exceção entre os municípios”, pontuou.