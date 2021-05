O programa, que integra o Plano de Retomada das Aulas, será detalhado em decreto a ser publicado no Diário Oficial do município nos próximos dias Imagem Arquivo

Por Luciana Guimarães

Publicado 11/05/2021 09:36

Niterói - A Prefeitura de Niterói criou um programa de apoio aos professores da rede municipal para aquisição de microcomputadores. O objetivo é conceder crédito de até R$ 1,5 mil para que os profissionais comprem computadores, notebooks ou tablets para auxiliar o trabalho no ensino remoto durante a pandemia do novo coronavírus.

Em pronunciamento nas redes sociais nesta segunda-feira (10), o prefeito de Niterói, Axel Grael, ressaltou a importância do programa para o sucesso das aulas em formato híbrido na rede municipal de educação.

Publicidade

“Essa é uma medida muito importante, pois permite que os professores possam adquirir equipamentos de informática para fazer o trabalho de educação e orientação dos alunos, usando toda a tecnologia e metodologia desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação e pela Fundação Municipal de Educação. Com isso, nossos docentes terão melhores condições para realizar as atividades necessárias nesse período de ensino híbrido devido à pandemia do coronavirus”, avaliou o prefeito.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, afirma que a aquisição de equipamentos tecnológicos é fundamental para assegurar um bom uso da plataforma pedagógica Niterói em Rede e elevar a qualidade do ensino oferecido na rede municipal.

Publicidade

“Nossos professores têm se esforçado muito e agora poderão renovar seus dispositivos, melhorando suas condições de trabalho e produção de conteúdos pedagógicos. Assim que assumimos, iniciamos vários processos licitatórios para promover a inclusão digital nas escolas de Niterói. Estão em curso os processos para aquisição de equipamentos para os alunos, melhoria da conectividade nas escolas, oferta de dados patrocinados, etc. Estas ações são essenciais para garantirmos o direito à educação neste período tão difícil que enfrentamos”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Wu.

O benefício poderá ser concedido a todos os professores que sejam regentes em turmas do Ensino Fundamental e que tenham salário bruto de até R$6.500. O crédito será concedido na forma de reembolso no valor limite de até R$1.500 para compra de um equipamento novo.

Publicidade

“A compensação ao profissional se dará por depósito em conta após a apresentação da nota fiscal referente ao equipamento. Assim que o decreto que autoriza o benefício for publicado, o profissional poderá comprar o aparelho no valor que desejar e solicitar o reembolso de até R$ 1,5 mil na FME”, adiantou o presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz.

Vacinação contra Covid-19 - A primeira e segunda dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada em todos os postos para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de acordo com a faixa etária. Nesta segunda-feira (10) e na terça (11) é para pessoas com 45 anos ou mais; na quarta (12) e quinta (13), pessoas a partir de 40 anos; enquanto na sexta (14) e no sábado (15) a faixa etária é a partir dos 35 anos. Pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas (45 dias após o parto) e pessoas com doenças renais crônicas podem se vacinar em qualquer dia, desde que tenham 18 anos ou mais.

Publicidade

De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h, nas policlínicas do Vita Brazil, Barreto, Itaipu, São Lourenço, Fonseca, Piratininga e Engenhoca, no drive thru no campus do Gragoatá, na UFF, e nos postos volantes no Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e no Clube Central, em Icaraí. No Campo de São Bento, a vacinação acontece entre 9h e 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço e no drive thru na UFF, das 8h às 12h.

Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac ocorre de segunda a sexta-feira, na Policlínica de Itaipu, Policlínica da Engenhoca e no drive thru da UFF, no Gragoatá, das 8h às 17h. A entrada é permitida até 16h. No Campo de São Bento o horário é das 08h às 16h. No sábado, a imunização ocorrerá nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço e no drive thru na UFF, das 8h às 12h. Para receber a segunda dose, é preciso levar um documento de identidade com foto e data de nascimento e o comprovante de vacinação. A aplicação da segunda dose é restrita às pessoas que receberam a primeira na cidade.

Publicidade

Benefícios sociais – A recarga do mês de maio dos cartões dos programas sociais pagos pela Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (10). O cronograma começou com o pagamento para as famílias inscritas no CadÚnico. Nesta segunda-feira receberam as pessoas com nomes iniciados de A até F. Na terça-feira (11), será a vez de quem tem nome iniciado de G até M, e na quarta-feira (12), para iniciais de N até Z.

Nos dias 13 e 14, será feito o pagamento para as famílias de alunos da rede municipal que não estão inscritas no CadÚnico. De acordo com o cronograma de ordem alfabética, no dia 13 recebem os responsáveis com nomes iniciados pelas letras de A até J. No dia 14, aqueles com a letra inicial do nome de K até Z.

Publicidade

Os microempreendedores individuais (MEI) e os profissionais inscritos no Busca Ativa, que inclui categorias como vendedores ambulantes regularizados, artesãos, trabalhadores da economia solidária, catadores de recicláveis, produtores agroecológicos, permissionários de banca de jornal, entre outros, terão a recarga efetuada no próximo dia 15. Já os taxistas recebem o auxílio no dia 17.

Cestas básicas - De acordo com a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen Benedetti, a nova etapa de entrega das cestas básicas será feita entre os dias 24 e 28 de maio. Tem direito ao benefício as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não fazem jus de nenhum outro programa de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus.

Publicidade

A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar sua cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração. Quem não puder comparecer pode indicar um procurador para buscar a cesta. Basta imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. O uso da máscara é obrigatório.