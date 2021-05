Bando foi autuado por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 09:29

Niterói - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da 73ª DP (Neves) e militares prenderam, na última terça-feira (11/05), três homens responsáveis por roubos de cargas praticados nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Com os criminosos os agentes apreenderam duas pistolas, um revólver, drogas, um aparelho bloqueador de sinais de rastreador e um carro com suspeita de ser clonado.

O trio foi surpreendido quando ia praticar um assalto no bairro Fonseca, em Niterói. Os policiais chegaram aos criminosos após informações e dados de inteligência. O grupo, de acordo com as investigações, é da comunidade Brasília, em Niterói. Um dos presos é apontado como chefe do roubo de cargas na região e, segundo os agentes, ostentava fotografias nas redes sociais onde aparecia segurando um fuzil.

Publicidade

Os criminosos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles serão encaminhados para o sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.