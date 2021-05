Niterói

Aprovada pela Câmara mudança da Rua Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo

Mais de 34 mil pessoas participaram da consulta que terminou no último dia 8, sendo 90.2% (31.039) apoiando a mudança do nome da rua. Os participantes responderam "sim" à pergunta "Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?"

Publicado há 14 horas