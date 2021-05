Medidas de distanciamento social implicaram no fechamento de diversos setores da economia Imagem Arquivo

Publicado 14/05/2021 10:05

Niterói - Depois de um longo fechamento por conta da pandemia em 2020, as empresas passaram por um desafio no início deste ano: sobreviver após uma nova restrição no mês de março.

A diretoria da CDL NITERÓI se prepara para ajudar comerciantes e empresários na retomada econômica e, juntamente com o SEBRAE, decidiu apoiar o empresário produzindo palestras, na modalidade virtual via instagram; e no dia 11 de maio, durante o evento tradicional da instituição "Café Empresarial", o analista técnico e coordenador de serviços financeiros do SEBRAE, Guilherme Reche, orientou os participantes “como adquirir crédito para capital de giro.” O presidente em exercício da CDL, Manoel Alves, convidou Luiz Vieira para conduzir o bate-papo.

Dentre todas as opções de oportunidades citadas, o palestrante também deu dicas de adaptação ao atual comportamento do consumidor e sugeriu que todos busquem pela inovação, por um caminho moderno de comunicação com os clientes, trabalhando o e-commerce, o mundo digital e criando o posicionamento devido do seu produto ou serviço no mercado baseando suas escolhas tecnicamente com estudos de preço e análise de concorrência.



De acordo com Guilherme, são mais de 1500 empresas buscando recursos, há um percentual grande de negativados no Estado do Rio de Janeiro e 62% das pequenas empresas tiveram seu crédito negado. Já a CDL tentou suspender, através da sua federação, os títulos protestados; inclusive recorrendo a ações judiciais mas sem muito êxito. Esses fatores causam instabilidade no sistema financeiro e o risco da grande perda perturba as instituições que precisam ter a previsibilidade do retorno. O nível de endividamento pode comprometer o “score” do solicitante. É preciso ter planejamento, uma simulação de fluxo de caixa futuro e o entendimento da empresa no mercado.

Dicas de linhas de crédito:



• PRONAMP – Ainda não disponível mas promete oferecer juros abaixo de 10%

• PERSE (Programa emergencial para a retomada do setor de eventos)

• SEBRAE COM AVAL DA FAMPE – O SEBRAE é avalista complementar

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Diferentes taxas de juros entre 1,19% e 1,39% ao mês

• SICOB – Taxas atrativas, parceiro da CDL e não determina onde utilizar o valor

• SUPERA NITERÓI – Programa regional com inscrições atualmente paralisadas mas com provável retorno

• SUPERA RIO – Programa estadual operacionado pela AG RIO – A plataforma de acesso ainda será divulgada mas será 100% digital

• Banco Original – Banco 100% digital com aval do SEBRAE para micro e pequenas empresas

• Banco Bradesco – Maior banco operador de linhas de crédito para clientes

• BB Giro DIGITAL – Banco do Brasil – Carência e prazos razoáveis.