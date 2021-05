Os homens foram levados para a 76ª DP (Centro) Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:37 | Atualizado 14/05/2021 16:51

Niterói - Com a ajuda do sistema de cercamento eletrônico da Prefeitura de Niterói, três homens foram presos na manhã desta sexta-feira (14), em São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Eles tentaram roubar uma carga de cigarros minutos antes na Ilha da Conceição. O monitoramento em tempo real por câmeras orientou as forças de segurança na montagem do cerco ao veículo usado no crime. Dois homens foram presos por agentes do Niterói Presente e um terceiro, que tentou fugir, foi capturado por policiais militares também orientados por guardas municipais que atuam no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Com eles, os agentes recuperaram uma arma de fogo e celulares.



A Prefeitura de Niterói ainda disponibiliza outras 70 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, que são capazes de captar em segundos a placa de um veículo que esteja participando de algum tipo de ocorrência. Neste caso, a placa do veículo foi inserida no sistema de cercamento eletrônico, e o carro monitorado também em tempo real pelas câmeras do Cisp. O Município conta ainda com portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.



Investimentos - A Prefeitura está investindo em ferramentas que auxiliam as forças de segurança no combate à violência. Além do Cisp, os programas Niterói Presente e Proeis são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pela prefeitura colocam em média 485 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade. Os agentes atuam em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco, Jurujuba e na Região Oceânica.