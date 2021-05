Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, teria pedido para os traficantes da região pararem de fazer barulho pois sua filha estava acordando assustada Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:58

Niterói - Acontece hoje (17) o sepultamento do corpo do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, morto na manhã do último sábado (15), após pedir silêncio a traficantes que faziam barulho na porta de sua casa.

O enterro está marcado para as 14h, na Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, Zona Norte de Niterói, em cerimônia aberta.



Thiago acabou sendo vítima da ação covarde de traficantes, inserida num contexto em que duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV), e o Terceiro Comando Puro (TCP), disputam, com constantes confrontos armados, o controle do comércio de entorpecentes na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca. Em mensagem de áudio enviada a familiares, a esposa da vítima narrou os momentos de terror.