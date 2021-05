Homem foi levado para a 78ª DP (Fonseca) Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:35

Niterói - Uma tentativa de furto numa casa no bairro do Fonseca, em Niterói, na noite desta segunda-feira (17), terminou com um homem preso no telhado. Durante a fuga, conforme a Polícia Militar, o homem ficou encurralado. Com medo de ser linchado por populares, ele acabou esperando o ‘socorro’ da PM.

Segundo a PM, o homem invadiu uma casa na Rua Riodades para furtar e tentou fugir pelo telhado, mas a fuga foi frustrada por populares que viram a empreitada criminosa e acionaram a PM.

Com ele, foram apreendidas uma máquina e uma esmerilhadeira. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde ele foi autuado e preso.