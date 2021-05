Serão elaborados organogramas de visitas mútuas para viabilizar a parceria Imagem Arquivo

Publicado 18/05/2021 11:43

Niterói - Com o objetivo de estabelecer parcerias comerciais e troca de informações entre os países que possam levar a impulsionar e fomentar novos negócios em conjunto, a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro ( Acierj) , com sede em Niterói, assinou protocolo de cooperação com a Associação Comercial de Braga , em Portugal. A partir do acordo, representantes das duas instituições começarão a elaborar organogramas de visitas mútuas e buscar formas de colocar na prática ações que possam abrir caminho para intercâmbios em áreas de aperfeiçoamentos e propostas para geração de emprego e renda que beneficie as duas cidades.



O acordo foi assinado entre os presidentes da Acierj-RJ , Luiz Pauino Moreira Leite e o da Associação do Comércio , Turismo e Serviços Domingos Macedo Barbosa .As duas associações que são membros da OMC ( Organização Mundial do Comércio) e da CPLP (Comunidades dos Países de Língua Portuguesa) .

“ Nada mais justo elaborarmos esse acordo de intenções, num momento como este em que o mundo inteiro busca formas e parceiros que tenham identidade, para ampliar os seus horizontes em busca de soluções econômicas a curto , médio e longo prazo. Em se tratando de Portugal , começamos a alinhar com uma dais maiores cidade e economia daquele País. Além disso comungamos de valores culturais, linguísticos e interesses comerciais comuns .É muito importante para ambos os lados o fortalecimento das relações comerciais e econômicas. “, analisa o presidente da Associação comercial do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Paulino Moreira Leite .

Luiz Paulino acrescenta que , o acordo é de extrema importância neste momento como uma forma ainda de ampliar a integração regional entre a União Europeia e Mercosul almejando aproximação entre a Europa e América Latina intensificando as relações e interesses comerciais .



O vice-presidente da Acierj-Rj , Igor Baldez foi o responsável por ciceronear os portugueses que estiveram em Niterói conhecendo as belezas da cidade .

“ Fizemos um encontro no mês passado e por estarmos na pandemia logicamente cumprimos todos os protocolos sanitários . Eles conheceram a cidade e se encantaram com as belezas naturais e com o potencial turístico que Niterói tem entre outras coisas. Será uma troca de experiências e parceria que tem tudo para dar um bom retorno a cidade.“, observa Baldez lembrando que a cidade tem ainda um grande potencial de investimentos para a área naval , tecnológica e construção civil que terá que ser trabalhado prevendo um

Laboratório Técnologia.

No mês de março, Niterói recebeu o primeiro laboratório de fibra óptica (FTTH/FTTX ) do estado.

Foi instalado pela gigante Huawei , no Campus Centro da Unisuam, com o objetivo de ofertar cursos de capacitação para geração NEM-NEM, jovens e adultos , que nem trabalham e nem estudam.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Huawei Brasil , Pólen- Polo de Inivação e a Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro .