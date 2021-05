A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153 Imagem Arquivo

Publicado 18/05/2021 18:11

Niterói - Mais de 176 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Niterói. O número equivale a 34,2% da população e é superior à média do Brasil (18,3%) e do Estado do Rio de Janeiro (16,4%). A Prefeitura de Niterói já concluiu a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e quilombolas. No total, a cidade já aplicou 264.084 doses até esta segunda-feira (17).

Dos 176.650 niteroienses que já receberam a primeira dose, mais de 50% já completaram o ciclo de imunização e também receberam a segunda dose da vacina. A média niteroiense de conclusão do ciclo vacinal é superior à do Estado (46%) e do País (49,4%).

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, na noite desta segunda-feira (17), o prefeito Axel Grael ressaltou a preocupação com a pandemia, com milhares de mortes no País, e reforçou a necessidade de que todos mantenham os protocolos sanitários e o distanciamento.

“Sabemos que existem duas principais formas de enfrentarmos essa doença. Uma das formas é através da vacinação, e nós temos feito todo o esforço para imunizar a população, apesar da grande limitação que é a quantidade de vacinas que está chegando para a nossa cidade. Ainda assim, temos uma das maiores taxas de vacinação. A outra forma é proteção individual, com o uso de máscara e higiene, e a proteção coletiva, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações. Essas são as armas que temos contra esse vírus”, enfatizou.

Calendário - A Secretaria Municipal de Saúde segue realizando a imunização. Nesta terça (18), pessoas a partir de 30 anos que possuem comorbidade ou deficiência permanente com cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) vão poder receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na quarta e quinta-feira (19 e 20), será a vez de pessoas a partir de 25 anos. Na sexta-feira e sábado (21 e 22), pessoas a partir de 18 anos recebem o imunizante.

Pessoas a partir de 18 anos com síndrome de down e doentes renais crônicos podem receber a vacina a qualquer dia, independentemente da idade.

"Com isso, finalizamos mais um grupo do programa nacional de imunização, seguindo com nossos esforços para avançar na aplicação das vacinas. Nós seguimos, em paralelo à vacinação da Covid, a vacinação contra a influenza. Você pode e deve tomar essa vacina também para se proteger do vírus da gripe", pontuou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

A vacinação de gestantes e puérperas (mães nos últimos 45 dias) com comorbidades, ambos com mais de 18 anos, e podem receber a vacina a qualquer dia, independentemente da idade. Nestes casos será aplicada a CoronaVac, conforme recomendação recente do Ministério da Saúde.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153.

A vacina está disponível em 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h, com exceção do Campo de São Bento que vai até as 16h. No caso das gestantes e puérperas, a imunização será na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, no Centro, e Policlínica Regional Sérgio Arouca, em Santa Rosa.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí

Locais de vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.