Ele estava internado desde o dia 13 de maio na Casa de Saúde Santa Martha

Publicado 18/05/2021 18:56

Niterói - O Papai Noel oficial de Niterói, Sohail Saud, faleceu na manhã desta terça (18). Ele estava internado desde o dia 13 de maio na Casa de Saúde Santa Martha em decorrência à complicações da Covid-19.

Descendente de libaneses se encantou pelo teatro na juventude quando ainda cursava o colegial no Plínio Leite. Artista nato, Sohail se apresentou principalmente em espetáculos infantis, seu público preferido. Organizou e dirigiu o Primeiro Festival de Teatro no Estado do Rio. Foi também diretor por muitos anos do Municipal, movimentando aquela casa de espetáculos trazendo shows e peças de sucesso em bilheteria.

Outra grande paixão de Sohail Saud era a Viradouro. Ao lado da mulher Suely, ele dirigia a Ala dos Artistas, que fundou há quarenta e oito anos na escola de samba do Barreto.

O prefeito Axel Grael lamentou a morte de Sohail nas redes sociais.

"Lamento muito a triste perda do nosso querido Sohail Saud. Durante 40 anos Sohail foi o Papai Noel oficial da nossa cidade e emocionou crianças e adultos. Foi diretor do Teatro Municipal de Niterói e integrava o universo do carnaval, um apaixonado pela Viradouro. Vai fazer muita falta com sua alegria de viver! Uma figura muito simpática e querida da nossa cidade. Mais uma grande perda para Niterói. Nos lembraremos sempre do Sohail com muito carinho, sobretudo nos natais. Nosso eterno Papai Noel. À esposa Suely e seus familiares, toda minha solidariedade", escreveu Axel.