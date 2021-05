Ícone da cidade: Cinema Icaraí foi construído entre as décadas de 1930 e 40 em estilo art déco Imagem Arquivo

Publicado 19/05/2021

Niterói - Notícia foi dada no site do colunista Gilson Monteiro.

O Conselho Universitário da UFF deverá decidir se dá o nome do ator Paulo Gustavo ao Complexo Cultural Cinema Icaraí. Tema será discutido na próxima reunião marcada para 2 de junho. O imóvel pertence à universidade há dez anos. Em junho de 2019, a UFF assinou com a Prefeitura de Niterói a cessão de uso do Cinema Icaraí para fins culturais, por 40 anos. Em março último, o Conselho de Proteção ao Patrimônio Cultural de Niterói aprovou o projeto de restauração do prédio art deco, construído em 1930, que é tombado pelo Instituto Estadual do patrimônio Cultural (Inepac).



No ano passado, a prefeitura havia anunciado dar início ao projeto do complexo cultural em maio de 2021. Mas ainda não abriu licitação para as obras de restauração do prédio histórico, orçadas em R$ 45 milhões. Pelo projeto, a sala de espetáculos terá 300 lugares. Além de apresentação de teatro, shows e orquestras, o espaço poderá ser usado como sala de cinema. Haverá mais duas salas de projeção com 160 lugares e 58 lugares, respectivamente, e área para instalação de quatro restaurantes com vista panorâmica para a Praia de Icaraí.



O ex-reitor da UFF, Roberto Salles, lembra que “em 2011 existia um movimento popular em Niterói para não deixar o Cinema Icaraí ao sabor da especulação imobiliária”. Ele foi a Brasília e pediu apoio do Ministro da Educação, Fernando Haddad, para a liberação de R$ 10,6 milhões para a compra pela UFF. Depois de uma negociação longa com a Kopex, dona do imóvel, a Prefeitura de Niterói desapropriou o prédio em 2012 pagando mais R$ R$ 6.536.700,00.



A UFF abriu um concurso público de ideias para a recuperação e revitalização arquitetônica do prédio do Cinema Icaraí. Alunos da UFF, juntamente com alunos da UFRJ, apresentaram o projeto vitorioso.