O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar e o prefeito Axel Grael Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:15

Niterói - Niterói vai participar das comemorações pelos 90 anos do Cristo Redentor, celebrado no dia 12 de outubro. Na última terça-feira (18), o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, assinaram um termo de cooperação inserindo a cidade no calendário de atividades, que vai se estender até o mês de novembro.

A programação terá início em setembro, com a abertura da exposição "Cristo Redentor - Divina Geometria", de Oskar Metsavaht, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, que naquele mês celebrará 25 anos. A mostra será promovida pela 11ª edição do ArtRio e une dois dos mais icônicos patrimônios arquitetônicos do estado do Rio de Janeiro. No dia 22 de novembro, quando Niterói festejará seus 448 anos, a imagem do Cristo Redentor ganhará as cores da bandeira da cidade.

O prefeito contou que haverá uma série de ações e lembrou que o Cristo está no Rio, mas, sem dúvidas, faz parte do coração e do dia a dia de Niterói e ressaltou a oportunidade de poder inserir o município na celebração dos 90 anos do Santuário.

"Temos grande afinidade pelo Cristo, que é um patrimônio do Rio e do Brasil, mas também é parte de Niterói. Fico muito feliz por nossa cidade estar integrada nessa programação, que vai fomentar ainda mais o turismo entre os dois municípios", disse o prefeito.

O Padre Omar destacou que os olhos do Cristo estão voltados para Niterói e a cidade passa a ser um destaque na programação.

"Mais do que nunca, o Cristo Redentor expressa seu amor pelo povo brasileiro e pelas grandes cidades do país. Muitas parcerias e ações de convergência virão", afirmou.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, que também participou da assinatura do termo de cooperação, ressaltou a importância da parceria para Niterói.

"As duas cidades sempre estiveram muito interligadas, cada uma com suas características. Niterói já foi a capital do Estado do Rio de Janeiro, e hoje a capital está do lado de lá. É muito natural que neste momento estejamos unidos. Essa parceria não termina aqui. Niterói é uma cidade preparada, com muitos equipamentos. Temos o segundo maior acervo do arquiteto Oscar Niemeyer no mundo, muitas igrejas e equipamentos religiosos, ainda assim, certamente temos muito a crescer", pontuou.

Um circuito de luzes, promovendo efeitos especiais entre o Cristo e o MAC, também acontecerá durante as comemorações, partindo do ArtRio, na Marina da Glória. E uma luneta será instalada na escadaria do Santuário Cristo Redentor apontando para o museu niteroiense.

A presidente da ArtRio, Brenda Valansi, enfatizou que esta será uma grande oportunidade de mostrar a união das cidades.

"Esta união será com conteúdo artístico, integrando o Cristo e o MAC, que é um importantíssimo equipamento cultural brasileiro, e a ArtRio, que vem aí para sua décima primeira edição, fazendo parte desse calendário de comemorações", finalizou.