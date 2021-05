Vacinados deverão portar o comprovante das duas doses Imagem Arquivo

Publicado 21/05/2021 08:56

Niterói - Assim como nos Estados Unidos, moradores do Estado do Rio de Janeiro que já tiverem tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 poderão ser liberados do uso de máscara de proteção. É o que propõe o projeto de lei 4.186/21, do deputado Anderson Moraes (PSL), que começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O parlamento também vai analisar um segundo projeto de lei proposto por Moraes, o PL 4187/21, que revoga as medidas restritivas aos cidadãos integralmente imunizados. De acordo com o texto, os vacinados deverão portar o comprovante das duas doses, de forma impressa ou digital, para apresentar a uma autoridade, caso solicitado.

“Os cidadãos fluminenses estão há um longo período respeitando as normas sanitárias. Nada mais justo que as pessoas devidamente vacinadas possam retornar à normalidade de suas vidas, sem a ingerência do estado com leis que caducam pela força da imunização”, justifica Anderson Moraes, autor dos dois projetos.

De acordo com painel Covid-19 do Ministério da Saúde, até a manhã desta quarta-feira, 1.369.039 pessoas já tomaram a segunda dose da vacina no Estado do Rio de Janeiro. Um total de 2.916.588 tomaram a primeira dose.