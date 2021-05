Eleição se deu se durante a 80ª Reunião Geral da FNP Foto Luciana Carneiro

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, foi eleito na manhã da última quinta-feira (20) um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Em uma reunião com mais de 130 prefeitos de todo o País, ele assumiu a pasta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Muito me orgulha ter sido eleito pelos colegas prefeitos para um setor que considero estratégico, principalmente neste momento da construção do pós-covid. Em todo o mundo, governantes lançam planos de retomada da economia baseados na sustentabilidade", ressaltou Axel Grael.

O prefeito de Niterói falou sobre a importância de o desenvolvimento econômico caminhar junto à defesa do Meio Ambiente. "Este é um caminho sem volta. Precisamos de ações conjuntas para enfrentar o desafio de minimizar as desigualdades impulsionando o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, sem deixar de lado a defesa do meio ambiente", disse Axel Grael.

A eleição de Axel Grael se deu durante a 80ª Reunião Geral da FNP. Antes da eleição e da solenidade de posse, os prefeitos debateram e alinharam as pautas prioritárias para serem mobilizadas pela FNP.