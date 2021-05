Paulo Gustavo faleceu dia 4 de maio por complicações causadas pelo novo coronavírus Imagem Divulgação

Publicado 20/05/2021 20:48

Niterói - Fábio Porchat emocionou os seguidores ao dividir registros do momento em que visitou pela primeira vez a Rua Ator Paulo Gustavo, localizada em Niterói, no Rio de Janeiro. O local foi nomeado em homenagem ao artista, que faleceu aos 42 anos de idade, vítima das complicações causadas pela Covid-19.

Na sua conta oficial do Instagram, o famoso apareceu diante da placa que contém o nome, foto e uma frase do comediante. Na gravação, Porchat não escondeu a emoção. “Paulito, sabe onde eu estou? Eu vim te ver, oh. Olha você aqui. Eu te amo, Paulito, muito, muito, muito”, declarou-se, enquando acariciava a placa do colega.

Para finalizar a homenagem, o apresentador deixou uma mensagem especial para o amigo na legenda da postagem: “Paulo Gustavo para sempre”.