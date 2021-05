Niterói está com o indicador síntese em 9,63 Imagem Arquivo

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai concluir, nesta semana, mais uma fase da vacinação contra a Covid-19, seguindo o Programa Nacional de Imunização. A Secretaria Municipal de Saúde espera finalizar, neste sábado (22), a vacinação de pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de até 18 anos. A previsão é de que na próxima semana o Município comece a aplicar a vacina em pessoas com deficiência sem BPC.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, voltou a falar sobre a importância de manter medidas de distanciamento sanitário e higiene enquanto a vacinação avança na cidade.

“É sempre importante chamar atenção para o momento que vivemos. Nós estamos na bandeira amarela 2 da metodologia de monitoramento da Covid-19, o que nos permitiu manter várias atividades funcionando. Passamos, em março e abril, por uma série de restrições para manter a Covid dentro dos parâmetros de segurança sanitária. No momento, estamos estabilizados em um nível ainda alto, por isso, é importante mantermos os cuidados de higiene, o uso da máscara e o distanciamento social para protegermos aqueles que amamos”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que a atualização semanal de monitoramento apontou que Niterói está com o indicador síntese em 9,63.

“É um patamar alto, próximo do 10, o que nos colocaria de volta à bandeira laranja. O mais importante nesse momento é entendermos que a pandemia ainda está em risco alto, por isso, é fundamental perseverar nos cuidados. Seguimos vacinando a população e essa semana encerraremos a fase de pessoas com comorbidades e deficiência com BPC. Na segunda-feira que vem, vamos receber um novo quantitativo de imunizantes, o que vai nos permitir avançar mais uma fase dentro do PNI, chegando a pessoas com deficiência sem BPC. A vacina não é só proteção individual, mas também coletiva, a partir do momento em que avançamos com a imunização", detalhou.

Cestas básicas - O calendário de distribuição de cestas básicas pela Prefeitura de Niterói começa na próxima segunda-feira (24) e vai até sexta-feira (28). No dia 24, será feita a entrega para pessoas com as iniciais dos nomes de A até C. No dia 25, para quem tem a letra inicial do nome de D até I, e no dia 26, de J até L. No dia 27, a distribuição acontece para aqueles com iniciais de M até P, e fechando o cronograma no dia 28, recebem as pessoas com nomes de Q até Z.

Tem direito ao benefício as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição e que não fazem jus de nenhum outro programa de mitigação dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. A distribuição acontece no CIEP Professor Anísio Teixeira, no Fonseca, e no CIEP Esther Botelho Orestes, no Cantagalo.

A lista com o nome dos beneficiários e o local onde devem buscar a cesta está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói, no link https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. A entrega será realizada de acordo com a letra inicial do nome para acontecer de forma segura e organizada, evitando aglomeração.

“As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social realizaram o cadastro destas pessoas e estão fazendo a distribuição. São cerca de oito mil cestas distribuídas por mês. É muito importante as pessoas seguirem as datas e horários estabelecidos para evitar aglomerações nos pontos de entrega”, enfatizou a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti.