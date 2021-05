Rapff possui 14 títulos nível mundial ITF na carreira Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 09:07

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, vai realizar clínicas (aulas com fundamentos) na cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, neste sábado, dia 22, e domingo, dia 23.

A clínica acontecerá na praia da Costa Azul e terá cerca de 40 participantes com organização de Fabio Arbex e Ana Courbasier: "Expectativa é muito boa em passar os ensinamentos para jovens, mais velhos e novos praticantes. Iremos dividí-los em turmas pequenos grupos diante do distanciamento para evitar contágio do COVID-19, além do uso de álcool e gel e máscara. Vou demonstrar os golpes, técnicas e fornecer dicas táticas de jogo", apontou Ralff, atual 31º do mundo, vice-campeão Mundial com a Seleção Brasileira em 2017 e campeão Pan-Americano em 2016, em Aruba, no Caribe.

Ralff também vai demonstrar a nova coleção de raquetes da Dropshot que passará a ser vendida em junho: "Destaque para a PowerPro que eu jogo, novo modelo com minha assinatura, quinto ano que uma raquete foi desenvolvida por mim, a mais vendida da marca".

Serviço:

Clínica com Ralff Abreu

Quando: Sábado, dia 22, e Domingo, dia 23

Horário: a partir das 9h até o fim do dia

Local: praia Costa Azul

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).