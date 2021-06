Aula acontecerá no próximo dia 22/06 - Imagem Arquivo

Aula acontecerá no próximo dia 22/06Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:47

Niterói - Andar pelas ruas das grandes cidades é um risco constante para as bicicletas, que podem te deixar a pé de repente. Pensando nisso e no aumento crescente do número de ciclistas em Niterói, a S2 Bike Shop e o Fika Bike lançaram em maio o seu 1º Curso Básico de Mecânica de Bikes e já estão recebendo inscrições para a 2ª turma.

O curso é ideal para os ciclistas curiosos e entusiastas que buscam conhecimento e autonomia para identificar e solucionar problemas mecânicos. Os participantes poderão aprender noções gerais de mecânica, função dos componentes, manutenção de rotina e preventiva, como lavar, desengraxar e lubrificar, conserto e troca da câmera de ar e corrente, regulagem do câmbio e freio, segurança no trânsito entre outras coisas. Tudo metendo a mão na massa ou melhor na bike e com a utilização de ferramentas apropriadas.

Ministrado pelo instrutor Hélio La Greca, o "Filé", profissional com mais de 20 anos de experiência que tem em seu currículo atuação como mecânico de equipes brasileiras de Mountain Bike em várias competições internacionais. "É interessante que se tenha noções básicas para que se possa reconhecer algo estranho na bike, o que pode indicar um problema, e não ficar na mão enquanto estiver na rua e, caso fique, saiba solucionar o problema", explica.

A aula acontecerá no próximo dia 22/06 e as inscrições devem ser feitas previamente através do número 21 99512-8206, na S2 Bike Shop - Fika Bike - Av. Marquês de Paraná, 220.