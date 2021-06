Até o momento ninguém foi preso - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:46

Niterói - Moradores do Morro Do Estado tiveram um fim de semana de terror com os intensos tiroteios que se seguiram na região.

O Comando do 12º BPM (Niterói) confirma as ocorrências no Morro do Estado e intensificou o patrulhamento na região após receber denúncia da suposta invasão. Na tarde de sábado (19), um menor, que foi preso na comunidade portando pistola e munição, afirmou ser procedente da Comunidade da Vila João, no Rio de Janeiro, e confirmou ser integrante do TCP.



Nas redes socias, alertas disparados na tarde deste domingo (20) orientavam os pedestres evitarem as ruas Fagundes Varela, São Sebastião, Paulo Alves, Andrade Neves e adjacências.





Conexão x Rio Niterói



Essa não é a primeira vez que policiais de Niterói prendem suspeitos do Complexo da Maré, na região. No dia 19 de maio, os agentes conseguiram frustrar uma ‘empreitada criminosa’ de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que convocaram reforços da facção para atuar na disputa pelo controle do tráfico no Complexo do Santo Cristo, na Engenhoca.



Durante ação na Alameda São Boa Ventura, no Fonseca, Niterói, os agentes conseguiriam prender quatro suspeitos que estavam num táxi. Os homens confessaram que estariam chegando na cidade para participar da guerra de facções no Santo Cristo entre TCP e CV (Comando Vermelho).