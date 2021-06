Material estava no interior de um veículo abandonado - Imagem Divulgação

Material estava no interior de um veículo abandonadoImagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:49

Niterói - Policiais Militares da Operação Niterói Presente, em ação conjunta com policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam, neste domingo (20), vasta quantidade de material entorpecente no interior de um veículo que foi abandonado durante fuga a cerco policial montado na descida da Ponte Rio-Niterói.

A ação ocorreu na Av. Feliciano Sodré, na altura do Porto de Niterói. Uma viatura da Operação Niterói Presente que fazia patrulhamento na região se deparou com um veículo Fiat Argo, cor prata, que trafegava em alta velocidade, ao descer da Ponte Rio-Niterói, tentando escapar a perseguição de uma viatura da PRF.

Publicidade

Segundo informações preliminares, a PRF identificou que o veículo era “produto de crime” através do sistema de monitoramento por câmeras da Ponte. Ao perceber que o veículo seria abordado após a Praça do Pedágio, o condutor tentou escapar ao cerco policial, mas abandonou o carro logo após a descida da Ponte, empreendendo fuga a pé, em direção à comunidade do Sabão.

No interior do veículo abandonado, foram encontrados 1.250 “pinos de cocaína”, 1.822 tabletes de maconha e 1.380 papelotes de crack. No total, foram apreendidos 4.452 produtos entorpecentes e o veículo utilizado na ação. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).