Encontro foi para discutir a atração de eventos para o município - Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 09:20

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu nesta segunda-feira (21) com o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira, e o diretor geral do órgão, Rogério Sampaio, para discutir a atração de eventos para o município. O esporte, assim como a cultura, será um vetor importante na retomada econômica da cidade após a crise da Covid-19.

Com o avanço da imunização, a Prefeitura de Niterói está se preparando para o cenário pós-Covid, prospectando oportunidades e possibilidades de parcerias para a cidade. Na reunião com os representantes do COB, o prefeito Axel Grael falou sobre o histórico niteroiense no esporte e explicou que pretende que esta seja uma das alavancas da retomada após a crise sanitária.

“Niterói tem tradição no esporte, com atletas de ponta em diversas modalidades. Acreditamos nele como uma das alavancas para promover esta retomada pós-Covid. Além disso, o esporte, assim como a cultura, é um importante instrumento de inclusão social e uma ferramenta importante no desenvolvimento de habilidades socioemocionais", ressaltou.

O diretor geral do COB, Rogério Sampaio, apresentou à comitiva de representantes da Prefeitura de Niterói projetos do Comitê brasileiro.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, e o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Robert Voss, também participaram do encontro.