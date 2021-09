Segundo a Secretaria de Fazenda, o Supera Mais Ágil é mais um esforço de investimento da Prefeitura de Niterói para ajudar a recuperar a economia da cidade. - Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Segundo a Secretaria de Fazenda, o Supera Mais Ágil é mais um esforço de investimento da Prefeitura de Niterói para ajudar a recuperar a economia da cidade.Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Publicado 03/09/2021 19:50

O prazo para adesão ao Supera Mais Ágil, programa da Prefeitura de Niterói que vai disponibilizar R$ 11 milhões em créditos às micro e pequenas empresas da cidade, encerra nesta segunda-feira (6). A iniciativa, uma nova fase do Supera Mais, pretende contemplar as empresas que ainda não receberam algum tipo de auxílio emergencial. As que já participaram do programa Empresa Cidadã também poderão pleitear o empréstimo. As inscrições devem ser feitas em https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/supera-mais-agil/.

Segundo a Prefeitura, o Supera Mais Ágil tem como uma das premissas fazer a análise de crédito de forma ainda mais rápida. As empresas já inscritas no Supera Mais podem confirmar a intenção em solicitar o empréstimo. As novas empresas, ainda não inscritas, devem fazer sua adesão. Após o prazo, os lotes serão abertos de acordo com a demanda e as prioridades estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo de Crédito Emergencial.

"Nenhuma outra cidade ou governo fez o que Niterói está fazendo para apoiar os setores da sociedade que mais precisam de ajuda para passar pela pandemia da Covid-19. Vacinar os niteroienses o mais rápido possível e retomar a economia e o cotidiano das pessoas são nossas prioridades para os próximos meses”, destacou Grael.

A secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, explica que o suporte aos micro e pequenos empreendedores vem ao encontro da retomada econômica do município.

“Até o momento, temos mais de 700 empresas que solicitaram adesão ao programa. Ao encerrar o prazo, o próximo passo será fazer uma análise das empresas solicitantes e divulgar o primeiro lote ainda em setembro. Entendemos que é preciso ter dinamismo nesse processo O Supera Mais Ágil vem para trazer um fôlego aos pequenos empresários da cidade que ainda estão precisando de um apoio do governo”, detalhou a secretária.

O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros são custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$20 mil, até R$50 mil ou até R$80 mil, dependendo do porte da empresa.

Para consultar a situação da empresa no Programa Supera Mais, é só acessar o link: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/beneficios/superamais/consulta.php.