Entre as medidas está a reabertura das praias, com a suspensão do uso de máscara exclusivamente na faixa de areia, com distanciamento mínimo de um metro entre os frequentadores. - Divulgação

Entre as medidas está a reabertura das praias, com a suspensão do uso de máscara exclusivamente na faixa de areia, com distanciamento mínimo de um metro entre os frequentadores.Divulgação

Publicado 30/09/2021 21:48

Em novo decreto que começou a vigorar nesta sexta-feira, 1º de outubro, o prefeito de Niterói Axel Grael flexibilizou as medidas previstas na fase 1 do Programa Novo Normal Niterói, um conjunto de regras que vai orientar a cidade nos próximos meses de pandemia de Covid-19. Entre as medidas está a reabertura das praias, com a suspensão do uso de máscara exclusivamente na faixa de areia, com distanciamento mínimo de um metro entre os frequentadores. O mês de outubro marca também o início da exigência do comprovante de vacinação em ambientes fechados.

De acordo com a Prefeitura, nos bares e restaurantes, o distanciamento entre as mesas poderá ser reduzido para um metro e o horário de funcionamento será ampliado até as 2h da madrugada. Também será permitida a abertura de casas noturnas, pubs e boates, com até 50% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo. "Haverá, ainda, a permissão para a realização de eventos em ambientes abertos e funcionamento de casas de festas, com até 70% da capacidade de público, com a comprovação de esquema vacinal completo. Nesta fase, a Prefeitura vai manter as orientações de medidas de proteção à vida, com os protocolos sanitários, uso de máscara e álcool em gel", informou o Executivo no texto.

As ações do Programa Novo Normal Niterói têm como critério principal a porcentagem da população com esquema vacinal completo ao longo dos próximos meses e a análise das experiências de países que já colocaram em prática a retomada das atividades. A comprovação vacinal poderá ser feita por meio do aplicativo Conecte SUS ou comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação pela Secretária de Saúde de Niterói, institutos de pesquisa clínica ou outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras.

Dividido em três fases, o plano passou pelo crivo do comitê científico da cidade e inclui uma lista de ações a ser tomada até janeiro de 2022. As medidas podem ser revistas a qualquer momento, dependendo da evolução da pandemia e das variantes, como a Delta.

“Estamos em um momento especial da trajetória de enfrentamento à Covid-19, uma transição para uma fase de esperança. Nessa nova etapa, com o início do Plano Novo Normal de Niterói, o nosso planejamento está baseado no avanço da imunização da população de Niterói e da Região Metropolitana. Esse plano traz novas orientações e novidades para os niteroienses. Apesar dos avanços muito importantes, a pandemia não está totalmente vencida. É preciso manter o cuidado e atenção para nos protegermos”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Dose de reforço para profissionais da Saúde - A partir de segunda-feira (4), a Prefeitura de Niterói começa a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 nos profissionais de saúde das redes pública e privada da cidade. O calendário se estenderá até o dia 22 de outubro e foi dividido por ordem de conclusão da imunização. Os primeiros a receberem a dose de reforço serão os profissionais que tomaram a segunda dose da vacina antes de 11 de fevereiro. Eles fazem parte de um dos primeiros grupos a terem a vacina aplicada em Niterói, junto aos idosos acima de 90 anos e idosos em instituições de longa permanência.

Segundo informações, para receber a dose de reforço, o profissional de saúde precisa levar o comprovante de vínculo com unidades públicas ou particulares de Niterói, além da identidade, CPF e comprovante de que recebeu a primeira e a segunda dose. Além desse novo grupo, a Prefeitura de Niterói segue aplicando a dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e que receberam a segunda dose há mais de três meses, também seguindo calendário decrescente de idade.

A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde, poderão se vacinar pessoas com imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco.

A cidade também mantém a busca ativa por pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, além da aplicação da segunda dose. Gestantes, lactantes e puérperas contam com prioridade em três postos de vacinação.

"Niterói atinge, mais uma vez, marcos importantes no processo de vacinação. Além do calendário já em andamento e o novo calendário de reforço para os profissionais de saúde, a partir do dia 18 de outubro quem tiver 69 anos ou mais e pelo menos 3 meses de distância da segunda dose, também vai poder receber sua dose de reforço. No dia 19 de outubro, pessoas de 68 anos ou mais, e desta forma seguimos. Com isso, em 30 de outubro daremos possibilidade a todos com 60 anos ou mais na cidade de Niterói para tomarem sua dose de reforço", detalhou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Passaporte sanitário - Com base no decreto municipal número 14.141/2021 e no plano Novo Normal Niterói, a Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói estabeleceram novas normas para o funcionamento dos equipamentos culturais da cidade. A partir de 1º de outubro, será necessário apresentar comprovante do esquema de vacinação contra a Covid-19, em dia, para entrar nos equipamentos culturais de Niterói.

O comprovante de vacinação pode ser apresentado no formato impresso ou digital e deve ser acompanhado de um documento com foto. É importante reforçar que, além do comprovante de vacinação, os protocolos sanitários continuarão em vigor nos equipamentos culturais, com o uso obrigatório de máscara, o aferimento da temperatura dos visitantes, o distanciamento entre assentos, álcool em gel e tapetes sanitizantes nos ambientes.

Confira a lista dos equipamentos culturais que exigirão o comprovante de vacinação completo a partir de 1º de outubro: Theatro Municipal de Niterói, Museu de Arte Contemporânea, Biblioteca Parque de Niterói, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, CEU Jurujuba, Museu Janete Costa de Arte Popular, Sala Carlos Couto, Sala José Cândido de Carvalho, Sala Nelson Pereira dos Santos, Solar do Jambeiro e Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Parques e praças - A partir desta sexta-feira (1), o horário de funcionamento dos parques e praças será estendido até as 18h, mas permanece o limite de capacidade nos espaços. O Campo de São Bento completou, na quarta-feira (29), um milhão de visitantes desde o início do ano.

Como o acesso dos visitantes é limitado a 4.500 pessoas por vez, dois portões do parque continuam fechados em outubro. De acordo com a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, o Campo de São Bento volta a funcionar com os quatro portões abertos em novembro. No Horto do Fonseca, o limite de pessoas por vez também é de 4.500, e no Horto do Barreto, 1.100 pessoas.

Calendário da dose de reforço para profissionais de Saúde:

04/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 11/02

05/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 12/02

06/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 18/02

07/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 19/02

08/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 23/02

11/10 – Profissionais que receberam a segunda dose antes de 01/04

13/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 20/04

14/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 23/04

15/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 27/04

18/10- Profissionais que receberam a segunda dose antes de 30/04

19, 20, 21, 22/10 – repescagem



Calendário para a dose de reforço em idosos com três meses da segunda

dose:

01/10 – a partir de 78 anos

02/10 – Repescagem

04/10 – a partir de 77 anos

05/10 - a partir de 76 anos

06/10 - a partir de 75 anos

07/10 - a partir de 74 anos

08/10 - a partir de 73 anos

09/10 - Repescagem

11/10 - a partir de 72 anos

12/10 - FERIADO

13/10 - a partir de 71 anos

14/10 - a partir de 70 anos

15/10 - Repescagem

16/10 - Não haverá vacinação Covid – dia D da campanha de multivacinação

Locais de vacinação para dose de reforço:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro,

238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau,

111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura,

8, São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Locais de vacinação para pessoas acima de 18 anos

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São

Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro,

238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau,

111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura,

8 – São Domingos.

Posto volante no Campo de São Bento - Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40 - Largo

da Batalha.

Locais de vacinação para gestantes, lactantes e puérperas

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São

Lourenço.