Na corrida rumo ao Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves aparece na frente entre os eleitores de Niterói.Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 11/11/2021 20:05 | Atualizado 12/11/2021 13:21

O Instituto Gerp, que anda ouvindo os futuros eleitores de Niterói sobre a corrida eleitoral rumo ao Palácio das Laranjeiras, divulgou nesta quinta-feira (11), pesquisa inédita de intenção de voto para governador do Rio de Janeiro realizada nos bairros da cidade. Segundo as informações, os números mostram que entre eleitores niteroienses o ex-prefeito venceria no primeiro turno, com 66% dos votos válidos para governador.



A pesquisa também avaliou o desempenho da atual gestão municipal em Niterói, que tem 72% de aprovação pública, liderada pelo prefeito Axel Grael, que foi vice-prefeito e é sucessor do Rodrigo Neves. O morador do Fonseca, Fabiano Ferreira, foi um dos entrevistados pela empresa e imaginou que as perguntas fossem ligadas ao ex-prefeito Rodrigo Neves. "Ele fez um bom governo mostrou que tem competência e todo estado merece a chance de ter um político competente", disse Fabiano.

O próprio Rodrigo Neves comentou a repercussão do resultado da pesquisa. Ele atribui o resultado entrelaçado ao sucesso da sua gestão à frente da Prefeitura de Niterói. “Esta pesquisa mostra que os niteroienses, que me conhecem muito bem, aprovam a gestão realizada por mim na Prefeitura, em conjunto com a brilhante equipe que montamos em todas as áreas. Lembramos que a cidade não estava bem em 2013 e hoje registramos estabilidade e crescimento alcançados em oito anos de muito trabalho. Hoje Niterói lidera rankings de gestão pública e é reconhecida e premiada no Brasil e no exterior”, comemorou Neves.



O pré-candidato a governador lista o sucesso alcançado por Niterói como ideal a ser implementado no próximo período no estado do Rio de Janeiro. “Fortalecemos o município com uma administração pública moderna, técnica, profissional, transparente, eficiente e por isso muito bem-sucedida. Com experiência, conhecimento e capacidade de gerenciamento vamos trabalhar para levar este modelo de sucesso administrativo para todo o estado do Rio de Janeiro”, ressaltou o postulante ao governo do estado.



O prefeito Axel Grael também comentou sobre a aprovação de 72% de seu trabalho à frente do Executivo. "Fico muito honrado com o reconhecimento da população de Niterói. Este é o resultado de muito trabalho, com planejamento e respeito ao dinheiro público. Desde 2013, quando Rodrigo Neves assumiu a Prefeitura de Niterói, temos um projeto de cidade. Sabemos onde queremos chegar. Traçamos prioridades, planejamos e temos uma equipe competente e dedicada trabalhando com seriedade e respeito ao cidadão”, enfatizou Grael.



A pesquisa, que se originou a partir da necessidade de conhecer as motivações, processo de escolha por um candidato, imagem dos candidatos e intenção de voto, rejeição à candidatos, bem como avaliar a comunicação dos candidatos. Segundo as informações sobre o método a pesquisa foi do tipo quantitativa, levantou percentuais para as variáveis estudadas a partir de questionário estruturado, previamente

elaborado. As entrevistas foram realizadas por telefone e os entrevistados foram selecionados por cotas, em função das variáveis: sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio e área de residência. A população pesquisada foi através das pessoas maiores de 16 anos e residentes em Niterói.

No perfil do entrevistado, quando a pesquisa faz a pergunta induzida, isto é, aquela que oferece os postulantes ao governo, Rodrigo Neves aparece com 95%, à frente de Eduardo Paes, com 91%, Crivella, com 90%, Flávio Bolsonaro, com 89%, Garotinho, com 89%, Romário, com 87%, Cesar Maia, 86%; Benedita, 84%; Rodrigo Maia, 83%; Marcelo Freixo, 80%; Jandira Fegalli, 79%; General Mourão, 77%; Martha Rocha, 70%; Molon, 75%; Cláudio Castro, 61% e Felipe Santa Cruz, 37%.

A pesquisa do Instituto Gerp aponta ainda que Rodrigo Neves tem o menor índice de rejeição

(13%) em Niterói entre os pré-candidatos a governador. Os números mostram que 27% dos

niteroienses não votariam em Hamilton Mourão; 24% não votariam em Marcelo Freixo; 17%

não votariam em Claudio Castro, 15% não votariam em Felipe Santa Cruz e também 13% não

votariam em Paulo Gamine.



O presidente do Instituto Gerp, Gabriel Pazos, explica que a pesquisa regional é a primeira de

uma série a ser realizada em diferentes cidades-polo do estado do Rio de Janeiro. “Estamos

adotando esta maneira de pesquisar regionalmente para medir o potencial dos pré-candidatos

em diferentes redutos eleitorais. Começamos por Niterói por ser uma cidade onde os principais

pré-candidatos a governador têm um índice alto de conhecimento pela população”.



Rodrigo Neves aparece como o mais conhecido entre os entrevistados em Niterói, com 95%

de respostas positivas. Marcelo Freixo é conhecido por 80%, Claudio Castro por 61% e Felipe

Santa Cruz por 37% dos entrevistados. O Instituto Gerp realizou 800 entrevistas entre os dias

26 de outubro e 5 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.