Entre as medidas em vigor está a suspensão do uso de máscara para atividade física ao ar livre, mantendo o distanciamento de 1 metro.Divulgação

Publicado 30/12/2021 20:08

O aumento de casos da Influenza na Região Metropolitana do Estado e o avanço da variante Ômicron no cenário internacional fez a Prefeitura de Niterói reavaliar as medidas previstas para janeiro pelo Programa Novo Normal Niterói e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos em janeiro de 2022.

A decisão foi tomada após reunião de avaliação de técnicos da secretaria municipal de saúde e do comitê científico. A medida faria parte do Plano Novo Normal Niterói que foi dividido em três fases, incluindo uma lista de ações e retomada de atividades, que foram iniciadas em outubro e culminariam em janeiro. O plano previa uma revisão de acordo com a evolução da pandemia e suas variantes.

“Desde que iniciamos o processo do Programa Novo Normal de Niterói elaboramos um conjunto de regras para orientar a cidade avaliando e monitorando o comportamento da Pandemia de Covid-19. Niterói tem acertado nas suas ações e por isso estamos novamente revendo as medidas. Em muitos locais há o avanço dos casos da doença e por segurança vamos manter o uso da máscara em ambientes externos, afirma o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira.

Segundo as informações, o município aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 446.791 pessoas, o que corresponde a 100% da população adulta e 86,7% da população geral. Com a segunda dose ou esquema vacinal completo, o município imunizou 413.321 pessoas, correspondendo a 96,9% da população adulta e 79,6% da população geral. Com a terceira dose foram vacinadas 101.647 pessoas.