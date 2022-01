A menina A. K. de 1 ano e 11 meses continua em observação na UTI do Heat. - Divulgação

A menina A. K. de 1 ano e 11 meses continua em observação na UTI do Heat.Divulgação

Publicado 20/01/2022 16:21 | Atualizado 20/01/2022 16:25

Continua em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadu Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, a menina A. K. de um ano e 11 meses. Ela sofreu um ataque de um cão da raça Pit bull, na vila onde mora, no último fim de semana, no bairro Ingá, na Zona Sul de Niterói.

No último boletim do Heat disse que a menina não apresentou evolução no quadro médico, o que é considerado grave. A assessoria do hospital disse que ela se encontra num quadro de observação que será decisivo nos próximos dias. A unidade deverá avaliar a necessidade de nova cirurgia. "A menina já passou por uma cirurgia na região da boca, uma das partes mais afetada pelo cachorro", diz o hospital no prontuário.

De acordo com relatos, a menina moraria com os pais no estado do Ceará e estaria de férias na casa de familiares em Niterói. Um vizinho disse a família que a mordida do animal teria sido no pescoço da garota. Depois ela ainda foi arrastada pelo animal.

O caso foi registrado pela Polícia Civil. O dono do animal esteve no hospital e se apresentou voluntariamente à 76DP, onde prestou esclarecimentos. Ele admitiu que deixava o animal solto na vila de casas, local do incidente.

Conforme informações, o ataque ocorreu na tarde do último domingo. A vila fica na Rua Dr. Araujo Pimenta, no Ingá. O animal teria entrado na casa da menina e a puxado para fora. Segundo testemunhas, a menina foi socorrida graças aos policiais do Niterói presente que estavam passando pelas Ruas Miguel de Frias com Fagundes Varela, em Icaraí. O caso está em investigação.