Waldeck Carneiro publicou no Instagram que foi bem acolhido. "Hoje, na sede nacional do PSB, em Brasília, dei início a um novo ciclo da minha vida político-partidária", escreveu na postagem. - Divulgação

Publicado 17/03/2022 19:22 | Atualizado 17/03/2022 19:26

Hoje, na sede nacional do Partido Socialista Brasileiro, em Brasília, o deputado Estadual, Waldeck Carneiro, deu início a um novo ciclo em sua vida político-partidária e se filiou ao Partido Social Brasileiro (PSB). "Fui acolhido de forma muito amável pelo presidente nacional, Carlos Siqueira, e pelo meu amigo e deputado federal Alessandro Molon, presidente estadual do partido no RJ", afirmou na postagem.



ele disse que o PSB é uma sigla situada no campo democrático-popular, com larga tradição de décadas na vida política brasileira e grandes quadros nos campos intelectual, artístico e nos movimentos sociais.

"Vive um momento importante de refundação e redefinição de suas diretrizes na perspectiva da reafirmação do socialismo democrático e da construção de uma frente progressista no Brasil, ao lado de outros partidos do campo democrático-popular, para derrotar o que eu tenho chamado de 'monstro de duas cabeças': por um lado, a cabeça do neofascismo, baseado em ódio, intolerância, violência e obscurantismo e, por outro lado, a cabeça do ultraliberalismo, que coloca o país de joelhos diante dos interesses do capital e entrega o patrimônio do povo brasileiro, as nossas riquezas e potencialidades para o controle dos interesses privados", disse o deputado.



O deputado contou que, por isso, encontrou no PSB um terreno fértil para continuar travando as mesmas lutas que vem travando até então e na perspectiva da construção de uma frente que, com Lula na presidência da República, possa voltar a construir um cenário de combate às desigualdades regionais, sociais, raciais, de gênero e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento social e econômico para gerar emprego e renda ao povo brasileiro.

"Vamos focar nos interesses do Estado do Rio de Janeiro e da nossa população, que vive uma crise profunda há algum tempo e que precisará de alternativas políticas progressistas, duradouras, de longo prazo, para superar este quadro. É uma nova etapa e vamos em frente na luta por democracia, direitos e pelos interesses do povo do Rio de Janeiro e do Brasil", concluiu Waldeck.