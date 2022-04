Na quinta-feira, desfilaram as agremiações do Grupo B. O Grupo A desfila neste sábado (23), e no domingo (24) será a vez das escolas do Grupo C. - Divulgação

Publicado 22/04/2022 14:38

Depois do sucesso dos desfiles das escolas do Grupo B pela primeira vez no Caminho Niemeyer, na quinta-feira (21), agora o folião em Niterói vai curtir, nesta sexta-feira (22), a partir das 19h, muito samba com DJ Drey, Mullatto, Intimistas e Sambaí. A entrada é franca.

Neste sábado (23), será a vez das agremiações do Grupo A, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.



Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo (24), a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.



"Estou como cidadão e amante do samba muito feliz e viver esse momento de desgaste do samba de nossa cidade, Niterói volta a ocupar um lugar de destaque no cenário nacional de valorização da cultura do samba com a nova Arena do Samba no Caminho Niemeyer", disse ao O Dia o presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura e secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico.



Arena de desfiles - O Caminho Niemeyer se transformou em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil pessoas desfilando nos três dias de folia. A arena tem formato em “U”. As escolas entram, desfilam e saem pelo mesmo local por onde entraram. A entrada para o público é gratuita.



Entrada do público e trânsito – A entrada do público é feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entram pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.



Os enredos das escolas de samba do Grupo A para o Carnaval 2022 são:



G.R.C.E.S Sabiá



Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza;



G.R.E.S Alegria da Zona Norte

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon

Intérprete: Bebeto Porto;



G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade;



G.R.E.S Magnólia Brasil 2022

Enredo: “Meu sonho astral”

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho;



G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves;



G.R.E.S Folia do Viradouro

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol;



G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares;



G.R.E.S. Souza Soares

Enredo: “Do Nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano;



G.R.E.S. Unidos do Sacramento

Enredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da vila 3

Intérprete: Sid Gbb;



G.R.E.S. Combinado do Amor

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Gegê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves.