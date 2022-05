O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, se reuniu com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. - Divulgação

O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, se reuniu com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.Divulgação

Publicado 09/05/2022 20:30

Nesta segunda feira (9) o secretário municipal das culturas de Niterói, Alexandre Santini, se reuniu com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. No encontro houve um diálogo produtivo em torno das políticas culturais do Estado do Rio, o apoio a projetos culturais de Niterói -- através da Lei do ICMS --, além de parcerias e ações conjuntas entre ambas as Secretarias.