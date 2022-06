A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até as 16h, nas policlínicas e postos. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 24/06/2022 08:55

A Prefeitura de Niterói inicia, nesta segunda-feira (27), a aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 40 anos. É necessário o intervalo de 4 meses da terceira dose. A quarta dose também é destinada para profissionais e trabalhadores da saúde.

O município também está aplicando a terceira dose da imunização em pessoas a partir de 12 anos, com intervalo de 4 meses da segunda dose; e a primeira e segunda doses para pessoas a partir de 5 anos. Para receber a vacina é preciso apresentar identidade, CPF e comprovante das doses anteriores.

A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, com entrada até as 16 horas, nas policlínicas do Vital Brazil, Itaipu, Barreto, São Lourenço, Piratininga e Engenhoca além do posto volante em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães, em Jurujuba.

Nesta sexta-feira (24), feriado municipal de São João, padroeiro da cidade, não haverá vacinação contra a Covid-19 e gripe. As unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Agendamento - A população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo aplicativo Colab, um método mais prático que permite marcar data e horário, evitando filas.

Para realizar o agendamento basta fazer o download do aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói: www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.

Segundo a Prefeitura, quem precisar remarcar a data e horário da vacinação, caso não consiga comparecer no dia agendado, deve mandar um e-mail para co [email protected]

Confira os locais de vacinação para adultos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Novo Ponto em Jurujuba - Av.Carlos Ermelindo Marins s/nº - Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)



Locais de vacinação para crianças:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Av. Jansen de Melo, s/n - São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Atendimento de emergência no feriado:

Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 - Bairro de Fátima.

Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° - Piratininga.

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha.

Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192)

Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° - Jurujuba.

Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas)

Avenida Machado, s/n° - Barreto.



Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº - Fonseca.

Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR)

Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas.