A Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, foi alvo de uma ação integrada.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/11/2022 09:40

A Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, foi alvo de uma ação integrada para coibir irregularidades no trânsito, com foco também na redução da criminalidade. A operação aconteceu na tarde desta quinta-feira (10) e contou com a participação da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e teve apoio da PM, com policiais do 7º BPM e do São Gonçalo Presente.

“Essa ação integrada tem foco nas irregularidades que possam levar riscos ao trânsito da cidade, comprometendo a segurança viária, como condutores sem capacete, não habilitados, veículos sem placa, com pneus carecas e as funcionalidades dos itens de segurança dos veículos. A Polícia Militar também está presente e tem papel importante, coibindo o número de assaltos a partir de ações como essa”, disse o Secretário de Transportes, Fábio Lemos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuou com o uso do decibelímetro, para identificar, em caso de irregularidades nos escapamentos dos veículos, o nível de ruído emitido pelos automóveis.

“Caso algum veículo seja parado e esteja com escapamento adulterado ou modificado, de imediato verificamos o nível de ruído permitido por lei através do decibelímetro. O nível de ruído não pode ser superior a 90 decibéis”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.

A Guarda Municipal de São Gonçalo atuou na segurança da ação e também auxiliou no ordenamento do trânsito.

Diversas irregularidades foram flagradas durante a operação, como condutores não habilitados, sem capacete e sem documentação regular do veículo. Automóveis com irregularidades e infrações de trânsito foram removidos por reboque para o pátio localizado no bairro Estrela do Norte.